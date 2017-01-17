Konyaspor: 1 - Kızılcabölükspor: 0

TÜRKİYE KUPASI HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... KONYASPOR-KIZILCABÖLÜKSPOR MAÇININ TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ
KONYASPOR: 1 -KIZILCABÖLÜKSPOR: 0
STAT: Konya Büyükşehir Belediyesi
HAKEMLER: Ali Şansalan, Cumhur Altay, Mehmet Kısal
ATİKER KONYASPOR: Kaya Tarakçı, Ömer Ali Şahiner, Volkan Fındıklı, Can Demir Aktav, Mehmet Uslu, Hadziahmetovic, Emre Can Atila (Dk. 69 Jonsson), Mbamba, Halil İbrahim Sönmez (Dk. 85 Bajic), Fofana (Dk. 69 Milosevic), Hora
KIZILCABÖLÜKSPOR: Bahadır Kaya, Muhittin Tekin, Kerim Bölük, Ramazan Erarslan, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Hüseyin İriç (Dk. 46 Burak Gökbel), Reha Yaylı, Özer Ercili, Mustafa Altun (Dk. 68 Cihat Kahraman), Fevzi Can Bozkuş (Dk. 57 Fatih Arat), Emir Can Sayar
GOL: Dk. 21 Kerim Bölük (Kendi kalesine) (Atiker Konyaspor)
SARI KART: Dk. 52 Halil İbrahim Sönmez (Atiker Konyaspor)
Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 5. hafta maçında Atiker Konyaspor, sahasında Kızılcabölüksporu 1-0 yendi.
21. dakikada Atiker Konyaspor öne geçti. Ömer Ali Şahinerin sağdan ortasında, ceza sahasında ters bir vuruş yapan Kerim Bölük, topu kendi ağlarına gönderdi: 1-0.
Karşılaşmayı Atiker Konyaspor 1-0 kazandı.