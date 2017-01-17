TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ
17 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Konyaspor
FUTBOL

Konyaspor: 1 - Kızılcabölükspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası'nda Atiker Konyaspor, Kızılcabölükspor'u 1-0 yendi. Yeşil-beyazlı takım puanını 11'e yükselterek gruptan çıkmayı garantiledi

17 Ocak 2017 Salı, 19:12:40 Güncelleme: 19:21:05

TÜRKİYE KUPASI HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... KONYASPOR-KIZILCABÖLÜKSPOR MAÇININ TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KONYASPOR: 1 -KIZILCABÖLÜKSPOR: 0
STAT: Konya Büyükşehir Belediyesi
HAKEMLER: Ali Şansalan, Cumhur Altay, Mehmet Kısal
ATİKER KONYASPOR: Kaya Tarakçı, Ömer Ali Şahiner, Volkan Fındıklı, Can Demir Aktav, Mehmet Uslu, Hadziahmetovic, Emre Can Atila (Dk. 69 Jonsson), Mbamba, Halil İbrahim Sönmez (Dk. 85 Bajic), Fofana (Dk. 69 Milosevic), Hora
KIZILCABÖLÜKSPOR: Bahadır Kaya, Muhittin Tekin, Kerim Bölük, Ramazan Erarslan, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Hüseyin İriç (Dk. 46 Burak Gökbel), Reha Yaylı, Özer Ercili, Mustafa Altun (Dk. 68 Cihat Kahraman), Fevzi Can Bozkuş (Dk. 57 Fatih Arat), Emir Can Sayar
GOL: Dk. 21 Kerim Bölük (Kendi kalesine) (Atiker Konyaspor)
SARI KART: Dk. 52 Halil İbrahim Sönmez (Atiker Konyaspor)

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 5. hafta maçında Atiker Konyaspor, sahasında Kızılcabölüksporu 1-0 yendi.

21. dakikada Atiker Konyaspor öne geçti. Ömer Ali Şahinerin sağdan ortasında, ceza sahasında ters bir vuruş yapan Kerim Bölük, topu kendi ağlarına gönderdi: 1-0.

Karşılaşmayı Atiker Konyaspor 1-0 kazandı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri
MODA

Kim'in şeffaf dönüşü
Elazığspor - Galatasaray | CANLI YAYIN
FUTBOL

İlk 11'ler belli oldu
Mehmet Ekici'den Trabzonspor'a tarihi rest!
FUTBOL

Tarihi rest: "Ofspor'a da kiralasanız..."
Günün transfer haberleri | 17.01.2017
FUTBOL

İşte o isimler...