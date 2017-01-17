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Beşiktaş'ta yeni divan kurulu başkanı belli oluyor

Beşiktaş Kulübü'nün Olağanüstü Divan Başkanlık Kurulu Seçimi, 29 Ocak Pazar günü yapılacak

17 Ocak 2017 Salı, 19:26:34 Güncelleme: 19:28:03

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, disiplin kurulunun verdiği kınama cezası nedeniyle divan kurulu başkanlığı düşen Yalçın Karadeniz'in yerine gelecek isim, Vodafone Arena'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimde belirlenecek.

Divan kurulu başkanlığına aday olmak isteyen isimlerin, 25 Ocak Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar şahsen başvurularını yapmaları istendi.

Olağanüstü seçimde oy kullanma işleminin saat 10.30'da başlayıp, saat 17.00'ye kadar süreceği aktarıldı.

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