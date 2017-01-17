Bursaspor: 1 - Akhisar Belediyespor: 4

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BURSASPOR: 1 - AKHİSAR: 4

STAT: Bursa Büyükşehir Belediyesi

HAKEMLER: Serkan Tokat, Erdem Bayık, Oğuz Terzi

BURSASPOR: Mert Günok, Jovic, Şamil Çinaz (Dk. 46 Ertuğrul Ersoy), Sivok, Onur Atasaray, Merter Yüce, Faty (Dk. 46 Jorquera), John (Dk. 65 Kubilay Kanatsızkuş), Batalla, Del Valle, Deniz Yılmaz

AKHİSAR BELEDİYESPOR: Fatih Öztürk, Tolga Ünlü, Alper Uludağ, Samardzic, Kadir Keleş, Hasan Ali Adıgüzel, Sissoko (Dk. 77 Lopez), Muğdat Çelik, Soner Aydoğdu (Dk. 11 Custodio), Olcan Adın (Dk. 72 Onur Ayık), Vaz Te

GOLLER: Dk. 2, Dk. 38, Dk. 68 (Penaltıdan), Dk. 88 Vaz Te (Akhisar Belediyespor), Dk. 21 Deniz Yılmaz (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 49 Batalla, Dk. 68 Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Dk. 57 Samardzic, Dk. 62 Alper Uludağ, Dk. 68 Vaz Te (Akhisar Belediyespor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

2. dakikada ani gelişen atakta Hasan Ali Adıgüzelin orta alandan uzun pasıyla hareketlenen Vaz Te, sol kanattan ceza sahasına girdi. Önce kaleci Mert Günok, ardından da Şamil Çinazı çalımlayan Portekizli futbolcu, plase bir vuruşla topu boş kaleye gönderdi: 0-1.

21. dakikada Bursaspor, skoru eşitledi. Onur Atasaray, ceza yayı üzerinde bulduğu topu, sert bir vuruşla kaleye doğru gönderdi. Kaleci Fatih Öztürkün kale alanı içinde dokunduğu top, Deniz Yılmazın önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

38. dakikada Akhisar Belediyespor, yeniden öne geçti. Sol kanattan hareketlenen Muğdat Çelik, topu ceza sahası içine doğru gönderdi. Vaz Tenin vuruşunda, top filelere gitti: 1-2.

İlk yarı, 2-1 konuk takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

67. dakikada orta alandan aldığı pasla hareketlenen Vaz Te, topu ceza sahasına giren Muğdat Çelikin önüne attı. Bu oyuncunun vuruşunda top, yatarak müdahale eden Ertuğrul Ersoydan döndü. Hakem Serkan Tokat, Ertuğrulun topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

68. dakikada penaltı atışını kullanan Vaz Te, topu filelere gönderdi: 1-3.

88. dakikada Muğdat Çelik'in pasıyla ortadan hareketlenen Vaz Te, ceza yayı üzerinden topu plase bir vuruşla filelere göndererek, kendisinin ve takımının 4üncü golünü kaydetti: 1-4.

Karşılaşmayı Akhisar Belediyespor, 4-1 kazandı.

Bu arada Bursasporun yeni transferleri Boban Jovic ve Onur Atasaray, ilk kez resmi bir maçta yeşil-beyazlı formayı giydi.