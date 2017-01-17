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Cenk Ahmet Alkılıç
FUTBOL

Cenk Ahmet Alanya'da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir'den defans oyuncusu Cenk Ahmet Alkılıç'ı sezon sonuna kadar kiraladı

17 Ocak 2017 Salı, 20:02:22 Güncelleme: 20:03:23

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'ndeki imza töreninde konuşan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, transfer etmek istedikleri oyuncuların başında gelen Cenk Ahmet'i renklerine bağladıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, Cenk Ahmet Alkılıç ile yaptıkları ilk görüşmede Aytemiz Alanyaspor'a geleceğine dair söz aldıklarını belirterek, "Sözünde durarak, bizi tercih ettiği için kendisine teşekkür ediyoruz. Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da transfere destek verdi. Sağ bek mevkinde transfere ihtiyacımız vardı. Biraz gecikmeli de olsa Cenk Ahmet aramıza katıldı. Gücümüze güç katacağına inanıyorum. Kendisine başarılar diliyorum." diye konuştu.

Cenk Ahmet Alkılıç ise iyi bir camiaya geldiğini ve çok sıcak karşılandığını kaydetti.

Beklentileri karşılamak istediğini dile getiren Cenk Ahmet Alkılıç, "Artık Alanyaspor formasını terleteceğim. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Hedeflerimiz doğrultusunda ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

30 yaşındaki deneyimli futbolcu, daha önce Beylerbeyi, Altay, Çaykur Rizespor, Kayseri Erciyesspor ve son olarak Medipol Başakşehir takımlarında forma giymişti.

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