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Milan Sosa'yı satmıyor

Milan'ın CEO'su Adriano Galliani, Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği iddia edilen Jose Sosa'yı satmayacaklarını açıkladı

17 Ocak 2017 Salı, 20:35:52 Güncelleme: 22:10:02

Fenerbahçe'ye İtalya'dan kötü haber geldi... 10 numara arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın eski yıldızı Jose Sosa'yla ilgililendiği iddia ediliyordu. Milanlı futbolcu ile ilgili kulübün CEO'su Adriano Galliani'den net bir açıklama geldi. Galliani, ismi Çin kulüpleriyle de anılan Jose Sosa'yı satmayacaklarını söyledi.

"TÜRKİYE'DEN AYRILMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPTIK"
Galliani'nin ardından Sosa'nın menajeri Favio Bilardo da Fenerbahçe dedikodularıyla ilgili konuştu. Bilardo şunları söyledi:

"Sosa Milan'da mutlu ve kesinlikle kalmak istiyor. Türkiye'den ayrılarak Milan'a gelmek için her şeyi yaptık, birkaç ay sonra geri dönmek için neden göremiyorum. Her transfer döneminde onun için dünyanın farklı yerlerinden teklifler oluyor. Ancak şu anda sadece Milan'ı düşünüyor."

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