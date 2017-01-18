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FUTBOL

Mehmet Ekici FIFA'ya gidiyor!

18 Ocak 2017 Çarşamba, 00:18:14

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    HABERTÜRK SPOR | HALUK AYYILDIZ

     

    Trabzon’daki geleceği arapsaçına dönen Mehmet Ekici, ödemelerdeki zaman aşımı ve Beşiktaş’a transfer olması yönünde baskı yapılması nedeniyle sözleşmesini feshetmek için FIFA’ya başvuruyor.

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    F.Bahçe’ye gitme konusunda ısrarcı olduğu için kadro dışı kalan 26 yaşındaki orta saha, Bordo-Mavililer’e ait Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Tesisleri’nde 4 güvenlik görevlisinin eşliğinde tek başına çalışmalarını sürdürüyor.

     

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    Bununla birlikte F.Bahçe’nin, gurbetçi oyuncunun avukatı Prof. Dr. Tobias Huep’u İstanbul’a davet ettiği öğrenildi.

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