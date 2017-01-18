Mehmet Ekici FIFA'ya gidiyor!

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HABERTÜRK SPOR | HALUK AYYILDIZ

Trabzon’daki geleceği arapsaçına dönen Mehmet Ekici, ödemelerdeki zaman aşımı ve Beşiktaş’a transfer olması yönünde baskı yapılması nedeniyle sözleşmesini feshetmek için FIFA’ya başvuruyor.