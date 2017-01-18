Mehmet Ekici FIFA'ya gidiyor!

HABERTÜRK SPOR | HALUK AYYILDIZ
Trabzon’daki geleceği arapsaçına dönen Mehmet Ekici, ödemelerdeki zaman aşımı ve Beşiktaş’a transfer olması yönünde baskı yapılması nedeniyle sözleşmesini feshetmek için FIFA’ya başvuruyor.
F.Bahçe’ye gitme konusunda ısrarcı olduğu için kadro dışı kalan 26 yaşındaki orta saha, Bordo-Mavililer’e ait Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Tesisleri’nde 4 güvenlik görevlisinin eşliğinde tek başına çalışmalarını sürdürüyor.
Bununla birlikte F.Bahçe’nin, gurbetçi oyuncunun avukatı Prof. Dr. Tobias Huep’u İstanbul’a davet ettiği öğrenildi.