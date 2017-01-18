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Çağlar Söyüncü
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Çağlar Söyüncü sakatlandı

Kasığında ufak çapta yırtığa rastlanan Çağlar Söyüncü, takımı Freiburg'un cuma günü Bayern Münih ile oynayacağı lig maçında kadroda yer almayacak

18 Ocak 2017 Çarşamba, 10:25:32 Güncelleme: 10:27:01

Almanya Bundesliga ekiplerinden Freiburg'da forma giyen milli oyuncu Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle Bayern Münih maçında forma giyemeyecek.

Freiburg'un İspanya'daki hazırlık kampında Çek temsilcisi Sparta Prag ile oynadığı özel maçta sakatlanan 20 yaşındaki savunma oyuncusu, sağlık kontrolünden geçti.

Kasığında ufak çapta yırtığa rastlanan milli futbolcu, Freiburg'un cuma günü lider Bayern Münih'i konuk edeceği ligin 17. haftasının açılış maçında forma giyemeyecek. Çağlar'ın, sonraki hafta oynanacak Hertha Berlin mücadelesinde sahadaki yerini alması bekleniyor.

Sakatlığına ilişkin açıklamalarda bulunan Çağlar, Sparta Prag ile oynadıkları maçta kötü zemin nedeniyle sakatlandığını ve yaşadığı ağrıyı mücadelenin ardından hissettiğini söyledi.

Bayern Münih karşılaşmasında takım arkadaşlarına başarılar dileyen Çağlar Söyüncü, "Böylesine güçlü bir rakibe karşı oynayamayacağım için üzgünüm ama hayırlısı böyleymiş. Cuma, doktor kontrolünden sonra tekrar takımla çalışmalara başlayacağım." ifadelerini kullandı.

Söyüncü, bu sezon Freiburg formasıyla ligde çıktığı 14 maçta, 1 asiste imza attı.

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