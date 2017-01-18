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Uğur Uçar
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Başakşehir'de transfer çalışmaları

Süper Lig lideri Başakşehir, Uğur Uçar ile Ferhat Öztorun'un sözleşmesini 2+1 yıllığına uzattı

18 Ocak 2017 Çarşamba, 10:28:59 Güncelleme: 10:29:56

Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, savunma oyuncuları Uğur Uçar ve Ferhat Öztorun ile sözleşme yeniledi.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon sonunda sözleşmeleri bitecek Uğur ve Ferhat ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzaladıklarını bildirdi.

Saral, iki futbolcunun Medipol Başakşehir için önemli olduğunun altını çizerek, "Takımımızın elde ettiği başarıda pay sahibi olan iki oyuncumuzu kadroda tuttuğumuz için mutluyuz. Umarım birlikte daha önemli başarılara imza atarız." dedi.

Uğur ve Ferhat, 2014-2015 sezonu başında Medipol Başakşehir'e transfer olmuştu.

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