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FUTBOL

Günün transfer iddiaları (18.01.2017)

18 Ocak 2017 Çarşamba, 11:03:48

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    Fenerbahçeli yöneticiler Ali Yıldırım ve Önder Fırat, dün Milano’da Arjantinli oyuncu ile masaya oturdu. Sosa, yarım sezon için önerilen 2.5 milyon euro'yu kabul etti. Milan ise para koparmak için türlü oyunlar oynuyor. (Fotomaç)

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    Trabzonspor’un gündeminde yer aldığı iddia edilen Alman 10 numara Aaron Hunt ile ilgili yepyeni bir iddia ortaya atıldı. Bild’de yer alan habere göre, Hamburg forması giyen 30 yaşındaki deneyimli oyuncunun Trabzonspor’dan aldığı teklife sıcak baktığı, bu kararı vermesindeki en önemli sebebin ise oyuncunun Türk eşi Semra Polatgil’in ülkeye dönüş yapmak istemesi olduğu belirtildi. (Fanatik)

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    Teknik direktör Şenol Güneş, yönetimden ülkesine tarihi başarıyı getiren golcüyü istedi. Yöneticilerle bir görüşme gerçekleştiren Şenol Güneş, "Takımda Cenk, Talisca, Babel, Aboubakar gibi gol yüzdesi yüksek oyuncular var. Ancak işi şansa bırakmamamız gerekiyor. Lille'li Eder tam benim özelliklerime uygun ve takıma anında uyum sağlayabilecek bir golcü. Onunla yaptığınız görüşmelerden haberim var. Eğer şampiyonlukta tüm rakiplerimizden bir adım öne geçmemizi istiyorsanız Eder'i mutlaka alalım. Ceza sahasında çok bitirici ve yırtıcı bir santrfor. Takıma kazandırmanız gücümüze güç katar" dedi. (Takvim)

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