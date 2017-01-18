Günün transfer iddiaları (18.01.2017)

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Takımda istenmeyen adam durumuna gelen Aatıf için Bursaspor'dan açıklama geldi. Yeşil-beyazlı kulübün 2. başkanı Ali Ademoğlu, "Aatıf gündemimizde. Onunla ilgili girişimlerimiz hep var. Ama elbette kiralık olarak. Sezon başında menajerliğini yapan kardeşi ile görüştük. 'Daha az paraya Bursaspor'a gelirim' demişti; olmadı. Şu an yine temasımız var. Biz onu Bursaspor'da görmeyi çok isteriz" ifadelerini kullandı. (Fotomaç)