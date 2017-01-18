Günün transfer iddiaları (18.01.2017)

18 Ocak 2017 Çarşamba, 11:03:48 | Güncelleme: 12:49:32
1
1|18
Fenerbahçeli yöneticiler Ali Yıldırım ve Önder Fırat, dün Milano’da Arjantinli oyuncu ile masaya oturdu. Sosa, yarım sezon için önerilen 2.5 milyon euro'yu kabul etti. Milan ise para koparmak için türlü oyunlar oynuyor. (Fotomaç)
2
2|18
Trabzonspor’un gündeminde yer aldığı iddia edilen Alman 10 numara Aaron Hunt ile ilgili yepyeni bir iddia ortaya atıldı. Bild’de yer alan habere göre, Hamburg forması giyen 30 yaşındaki deneyimli oyuncunun Trabzonspor’dan aldığı teklife sıcak baktığı, bu kararı vermesindeki en önemli sebebin ise oyuncunun Türk eşi Semra Polatgil’in ülkeye dönüş yapmak istemesi olduğu belirtildi. (Fanatik)
3
3|18
Teknik direktör Şenol Güneş, yönetimden ülkesine tarihi başarıyı getiren golcüyü istedi. Yöneticilerle bir görüşme gerçekleştiren Şenol Güneş, "Takımda Cenk, Talisca, Babel, Aboubakar gibi gol yüzdesi yüksek oyuncular var. Ancak işi şansa bırakmamamız gerekiyor. Lille'li Eder tam benim özelliklerime uygun ve takıma anında uyum sağlayabilecek bir golcü. Onunla yaptığınız görüşmelerden haberim var. Eğer şampiyonlukta tüm rakiplerimizden bir adım öne geçmemizi istiyorsanız Eder'i mutlaka alalım. Ceza sahasında çok bitirici ve yırtıcı bir santrfor. Takıma kazandırmanız gücümüze güç katar" dedi. (Takvim)
HABERİN DEVAMI
4
4|18
G.Saray’ın transferini yalanladığı Harold Preciado için Kolombiya basınından bu kez de Fenerbahçe iddiası geldi. Kanarya’nın Cali ekibiyle anlaştığı yazıldı. Haberde, sarı-lacivertli takımın bu transfer için 5 milyon dolar'dan fazla bir bonservis ücreti ödeyeceği belirtildi. (Fotomaç)
5
5|18
Sarı-Kırmızılılar Brezilyalı stoper Maicon’un işini bitirmeye kararlı. 28 yaşındaki savunmacının bonservisini düşürmeye çalışan Galatasaray Yönetimi, önümüzdeki günlerde Brezilya’ya çıkarma yaparak stoper arayışlarına son noktayı koymaya hazırlanıyor. (Fanatik)
6
6|18
Lyon’un ardından Bedimo’nun yerini doldurmak isteyen Marsilya’nın da Carole’u listesine dahil ettiği ifade edildi. Fransız basını, Carole'ün diğer isimlere göre daha ilginç ve ucuz profilde bir oyuncu olduğunu vurgularken; genç futbolcunun değerinin 3.5 milyon euro olduğu hatırlatıldı. (Fotomaç)
HABERİN DEVAMI
7
7|18
Fenerbahçe, Milan’ın Arjantinli yıldızını kiralamak için kolları sıvadı. Sosa’nın menajeri bugün Milano’ya gidecek. Taraflar arasında görüşme gerçekleştirilecek. (Fanatik)
8
8|18
Adı birçok kulüple anılan ancak ciddi bir teklif gelmeyen Emenike için bir iddia da Çek basınından geldi. Sparta Prag’ın Nijeryalı oyuncuyu kiralamak istediği yazıldı. Haberde; Emenike'yi satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Sparta'nın, bu rakamla Fenerbahçe tarafının tatmin olmasını umduğu, çünkü rakamı daha fazla yükseltecek bütçelerinin olmadığı vurgulandı. (Fotomaç)
9
9|18
Sarı-lacivertliler için Sosa geçici çözüm olacak. Yönetim, Trabzonspor'un şu anda satmaya yanaşmadığı Mehmet Ekici ile sezon sonunda 4 yıllık sözleşme imzalayarak 10 numarayı kendisine verecek. (Fanatik)
HABERİN DEVAMI
10
10|18
Takımda istenmeyen adam durumuna gelen Aatıf için Bursaspor'dan açıklama geldi. Yeşil-beyazlı kulübün 2. başkanı Ali Ademoğlu, "Aatıf gündemimizde. Onunla ilgili girişimlerimiz hep var. Ama elbette kiralık olarak. Sezon başında menajerliğini yapan kardeşi ile görüştük. 'Daha az paraya Bursaspor'a gelirim' demişti; olmadı. Şu an yine temasımız var. Biz onu Bursaspor'da görmeyi çok isteriz" ifadelerini kullandı. (Fotomaç)
11
11|18
G.Saray'ın stoper listesi adeta baş döndürüyor. Galatasaray'ın Valencia'da oynayan Aderlan Santos için de bir ön görüşme yaptığı bildirildi. Cimbom'un, Valencia'da forma bulamayan Aderlan'ın şartlarını öğrenmek için temasa geçtiği ifade edildi. (Fotomaç)
12
12|18
Karadeniz ekibinin ilgilendiği G.Saraylı Chedjou 3 yıllık sözleşme isterken, maddi olarak da dünyaları talep etti. 31 yaşındaki Kamerunlu futbolcunun menajeri, yıllık ücret olarak G.Saray'dan kazandıklarını yani 2.2 milyon euro'yu talep etti. Ancak bu ücreti fazla bulan Karadeniz ekibi bu transferde beklemeye geçme kararı almış durumda. (Fotomaç)
HABERİN DEVAMI
13
13|18
Hamit Altıntop'un TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'un transfer listesine girmesi Süper Lig ekiplerini de ateşledi. Bandırmaspor'un teklifinin ardından Süper Lig temsilcilerinden Çaykur Rizespor'un yıldız oyuncuya 500 bin euro teklif ettiği ileri sürüldü. Akhisar Belediyespor ile Antalyaspor'un da yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladığı bildirildi. (Fotomaç)
14
14|18
Konyaspor, Fenerbahçe’den Aatif’ı kadrosuna katmak için gözünü kararttı. Konyaspor, 2 milyon Euro’nun altına bu transferi bitirmeye çalışıyor. Aatif’ın da tarafların anlaşması halinde imzayı atmak istediği ifade edildi. (Fanatik)
15
15|18
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, gönderilmesi yönünde rapor verdiği isimlerden Veli Kavlak'ın menajeri Ercan Kayhan, oyuncusunun ayrılmayı düşünmediğini söyledi. Kayhan, "Veli, formasını geri almak istiyor, başka düşüncesi yok" dedi. (Fotomaç)
HABERİN DEVAMI
16
16|18
İtalya’nın Corriere dello Sport gazetesi, yaz transfer döneminde Napoli’li Omar El Kaddouri’yi kadrosuna katamayan Trabzonspor’un Faslı orta saha için yeniden harekete geçtiğini yazdı. (Fotomaç)
17
17|18
Brezilya Ligi ekiplerinden Atletico MG takımının, Fenerbahçe'den Josef de Souza'ya teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi. O Tempo'nun haberine göre; 27 yaşındaki sambacı, sarı-lacivertli takımdan ayrılığa sıcak bakıyor. (Fotomaç)
18
18|18
Sarı-Lacivertliler’in Sosa’nın alternatifi olarak düşündüğü ilk isim Al-Ahli (Sow'un eski takımı) forması giyen Everton Ribeiro... Sambacı’yı kiralamak isteyen F.Bahçe, Juventuslu Hernanes ile Sevilla’dan Ganso’yu da cepte tutuyor. HABERTÜRK SPOR | AHMET SELİM KUL