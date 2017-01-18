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Ertuğrul Sağlam
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Ertuğrul Sağlam – Alanyaspor anlaşmasında pürüz!

Alanyaspor - Ertuğrul Sağlam anlaşması bozuldu

18 Ocak 2017 Çarşamba, 12:08:26 Güncelleme: 12:09:31

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Hüseyin Kalpar'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Ertuğrul Sağlam'ı getirdiğini ve deneyimli çalıştırıcı ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandığını duyurmuştu.

İstanbul'da yapılan görüşme sonrası anlaşma sağlandığı belirtilse de son gelen haberler bu anlaşmanın bozulduğu yönünde. TRT Spor'un haberine göre; Alanyaspor ile Ertuğrul Sağlam arasındaki anlaşmanın kısa bir süre içinde bozulduğu iddia edildi.

Kulüpten ise henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

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