İşgal altındaki şampiyon Karabağ

Devre arası hazırlık kampını Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Karabağ'ı 9 yıldır çalıştıran Kurban Kurbanov, soruları yanıtladı.

Ermenistan'ın 1993'deki işgali nedeniyle 24 yıldır maçlarını 450 kilometre uzaklıktaki başkent Bakü'de oynamak zorunda kalan Karabağ Kulübü'ndeki herkes, bir gün ait oldukları topraklarda maçlarını oynamanın hayalini kuruyor.

Karabağ'a özlemlerinin çok büyük olduğunun altını çizen Kurban Kurbanov, "Avrupa kupalarında mücadele ediyoruz ama Avrupa'nın tanınmış takımlarını kendi topraklarımızda ağırlayamıyoruz. Şu an için bu imkansız gibi gözüküyor ama umudumuzu koruyoruz. Cumhurbaşkanımız topraklarımızın geri kazanılması için çok uğraşıyor. İnşallah yakın zamanda öz topraklarımıza geri döneriz, bu konuda çok ümitliyiz. İnşallah kendi topraklarımızda iyi bir stat ve iyi bir takımla taraftarlarımızın karşısında oluruz." ifadelerini kullandı.

"HERKES KARABAĞ'A MİLLİ TAKIM GİBİ SAHİP ÇIKIYOR"

Topraklarının işgal altında olması sebebiyle taraftarlarıyla aralarında hiçbir takımda olmayacak bir bağın bulunduğunu vurgulayan Kurbanov, şöyle konuştu:

"Sağ olsun taraftarlarımız bizi hiç yalnız bırakmıyor. Mağlup olduğumuzda bile yanımızdalar ve Karabağ adını en azından sahada yaşatmamıza yardımcı oluyorlar. Avrupa kupası maçlarımızda ise tüm Azerbaycan bizi destekliyor. Bu sene Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında Azerbaycan bayrakları ve Türk bayrakları tribünde hep yan yanaydı. Bu oyuncularımıza da büyük motivasyon sağlıyor. Herkes Karabağ'a milli takım gibi sahip çıkıyor. Büyük bir coşku ile destekliyor."

"ÜÇ BÜYÜKLERİ AZERBAYCAN'A BEKLİYORUZ"

Azerbaycan'da Türk futboluna büyük bir ilginin olduğunu hatırlatan Kurbanov, Türk takımlarının da tutkulu bir şekilde desteklendiğini dile getirdi. Türk takımlarıyla özel maç da olsa karşılaşmanın kendileri için büyük mutluluk olacağını aktaran Azerbaycanlı teknik adam, şunları söyledi:

"Hem Türkiye'de hem bizde lig çok zor. Kendi aramızda maç oynamak için bir takvim ayarlamak kolay değil. Ama iki kardeş ülke arasında maçlar olursa, iki ülke futbol ilişkileri daha yakın olur. Nasıl Türkiye'de Beşiktaşlılar, Galatasaraylılar, Fenerbahçeliler varsa bizde de var. Azerbaycanlılar bu üç takıma daha tutkun. Azerbaycan'da üç büyüklere karşı olacak maçlar büyük ilgi çeker ve coşku oluşturur. Bu nedenle üç büyükleri Azerbaycan'a bekliyoruz."

Azerbaycan futbolunun yavaş yavaş ayağa kalktığını söyleyen Kurban Kurbanov, "Tabi ki üç büyüklerle Avrupa kupası maçlarında karşılaşmak daha anlamlı olur. Futbolumuz her geçen gün gelişiyor ve ilerleyen dönemde Türkiye'nin önemi takımlarıyla Avrupa kupalarında karşılaşacağımıza inanıyoruz." sözlerini kullandı.

Antalya'da çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerine değinen Kurbanov, "Ligde Gebele'nin 1 puan önünde lider durumda bulunuyoruz. Hedefimiz üst üste 4. kez lig şampiyonluğunu kazanmak ve ve sonrasında Şampiyonlar Ligi ön elemesini geçerek gruplara kalmak. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalarak Azerbaycan futbolunda bir ilki başarmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

"GARRY RODRIGUES'İN GALATASARAY'A GÜÇ KATACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Kurban Kurbanov, bu sezon Yunan ekibi PAOK'a karşı UEFA Avrupa Ligi'nde iki maç yaptıklarını ve Galatasaray'ın yeni transferi Garry Rodrigues'in de bu maçlarda forma giydiğini hatırlattı.

Rodrigues'in bir futbolcuda olması gereken önemli yetenekleri barındırdığının altını çizen Kurbanov, "Çok marifetli, çok süratli ve teknik bir oyuncu. Topla birlikte de çok hızlı. Garry Rodrigues'in Galatasaray'a güç katacağını düşünüyorum." yorumunu yaptı.

BAŞAKŞEHİR'İN ŞAMPİYON OLMASI TÜRK FUTBOLUNA FAYDA SAĞLAR"

Karabağ Teknik Direktörü Kurbanov, Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'in şampiyon olmasının Türk futbolu için yararlı olacağını aktardı.

Üç büyük takımın tecrübesinin şampiyonluk yolunda çok önemli bir artı olduğunun belirten Kurbanov, şöyle konuştu:

"Başakşehir çok iyi bir performans sergiledi. Onlara başarılar diliyorum. Başakşehir'in şampiyon olması Türk futboluna fayda sağlar. Çünkü bir yenilik olacaktır. Daha çok Beşiktaş'ın maçlarını izliyorum. Çok tecrübeli bir hocaları var. Tabi ki 3 büyüklerin şampiyonluk tecrübeleri onları öne çıkarıyor ama futbol her zaman sürprizlere açıktır."

Kurban Kurbanov son olarak en beğendiği Türk futbolcunun, Bayer Leverkusen forması giyen Hakan Çalhanoğlu olduğunu sözlerine ekledi.