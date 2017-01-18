Gümüşhanespor - Trabzonspor | CANLI YAYIN

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GÜMÜŞHANESPOR - TRABZONSPOR

STAT: Yenişehir Stadı

HAKEM: Suat Arslanboğ

SAAT: 14.00

YAYIN: A2

GÜMÜŞHANESPOR: Hasan Akınay, Mehmet, Salih, Ali, Taşkın, Taner, Mehmet Cansın, Hüseyin, Muhammed Çalhanoğlu, Menderes, Rıdvan

YEDEKLER: Hasan Özkan, Rahmi, Onur, Serhat, Cumhur, İsmail, Ali

TEKNİK DİREKTÖR: Tarık Daşgün

TRABZONSPOR: Esteban, Mustafa Akbaş, Medjani, Uğur, Pereira, Mas, Yusuf Yazıcı, Aytaç, Olcay, Yusuf, Suk

YEDEKLER: Uğurcan, Ibanez, Zeki, Okay, Castillo, Onazi, Sheidaev

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

Grupta 4 maç sonunda 5 puanla üçüncü sırada yer alan Trabzonspor, 7 puanla ikinci sırada bulunan rakibi karşısında kazanarak iddiasını sürdürmek istiyor. H Grubu'nda dün oynanan karşılaşmada ise Atiker Konyaspor, Kızılcabölükspor'u 1-0 yenerek puanını 11'e yükseltti ve gruptan çıkmayı garantiledi. 1 puanlı Kızılcabölükspor'un ise iddiası kalmadı.

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Bero ile kırmızı kart cezalısı N'Doye maçta forma giyemiyor.