Gümüşhanespor - Trabzonspor | CANLI YAYIN

TÜRKİYE KUPASI HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... GÜMÜŞHANESPOR - TRABZONSPOR MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
GÜMÜŞHANESPOR - TRABZONSPOR
STAT: Yenişehir Stadı
HAKEM: Suat Arslanboğ
SAAT: 14.00
YAYIN: A2
GÜMÜŞHANESPOR: Hasan Akınay, Mehmet, Salih, Ali, Taşkın, Taner, Mehmet Cansın, Hüseyin, Muhammed Çalhanoğlu, Menderes, Rıdvan
YEDEKLER: Hasan Özkan, Rahmi, Onur, Serhat, Cumhur, İsmail, Ali
TEKNİK DİREKTÖR: Tarık Daşgün
TRABZONSPOR: Esteban, Mustafa Akbaş, Medjani, Uğur, Pereira, Mas, Yusuf Yazıcı, Aytaç, Olcay, Yusuf, Suk
YEDEKLER: Uğurcan, Ibanez, Zeki, Okay, Castillo, Onazi, Sheidaev
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal
Grupta 4 maç sonunda 5 puanla üçüncü sırada yer alan Trabzonspor, 7 puanla ikinci sırada bulunan rakibi karşısında kazanarak iddiasını sürdürmek istiyor. H Grubu'nda dün oynanan karşılaşmada ise Atiker Konyaspor, Kızılcabölükspor'u 1-0 yenerek puanını 11'e yükseltti ve gruptan çıkmayı garantiledi. 1 puanlı Kızılcabölükspor'un ise iddiası kalmadı.
Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Bero ile kırmızı kart cezalısı N'Doye maçta forma giyemiyor.