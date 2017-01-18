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Gümüşhanespor - Trabzonspor maçı canlı anlatımı
FUTBOL

Gümüşhanespor - Trabzonspor | CANLI YAYIN

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda deplasmanda Spor Toto 2. Lig temsilcisi Gümüşhanespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı HTSPOR ARENA'da...

18 Ocak 2017 Çarşamba, 12:21:07 Güncelleme: 13:13:49

TÜRKİYE KUPASI HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... GÜMÜŞHANESPOR - TRABZONSPOR MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

GÜMÜŞHANESPOR - TRABZONSPOR

STAT: Yenişehir Stadı
HAKEM: Suat Arslanboğ
SAAT: 14.00
YAYIN: A2

GÜMÜŞHANESPOR: Hasan Akınay, Mehmet, Salih, Ali, Taşkın, Taner, Mehmet Cansın, Hüseyin, Muhammed Çalhanoğlu, Menderes, Rıdvan
YEDEKLER: Hasan Özkan, Rahmi, Onur, Serhat, Cumhur, İsmail, Ali
TEKNİK DİREKTÖR: Tarık Daşgün

TRABZONSPOR: Esteban, Mustafa Akbaş, Medjani, Uğur, Pereira, Mas, Yusuf Yazıcı, Aytaç, Olcay, Yusuf, Suk
YEDEKLER: Uğurcan, Ibanez, Zeki, Okay, Castillo, Onazi, Sheidaev
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

Grupta 4 maç sonunda 5 puanla üçüncü sırada yer alan Trabzonspor, 7 puanla ikinci sırada bulunan rakibi karşısında kazanarak iddiasını sürdürmek istiyor. H Grubu'nda dün oynanan karşılaşmada ise Atiker Konyaspor, Kızılcabölükspor'u 1-0 yenerek puanını 11'e yükseltti ve gruptan çıkmayı garantiledi. 1 puanlı Kızılcabölükspor'un ise iddiası kalmadı.

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Bero ile kırmızı kart cezalısı N'Doye maçta forma giyemiyor.

 

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