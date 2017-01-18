Manisaspor Sabaihi ve Perovic ile anlaştı

Transfer yasağını kaldırdıktan sonra Galatasaray'dan Umut Gündoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'dan Gökhan Sazdağı, Denizlispor'dan İsmail Haktan Odabaşı ve Yunanistan'ın OFI takımından Nikola Mikic'i renklerine bağlayan Manisaspor, iki takviye daha yaptı. Portekiz 1'inci Ligi temsilcisi Estoril'den hücuma dönük orta saha oyuncusu Billal Sebaihi'yle anlaşan siyah beyazlılar, Denizlispor'dan da eski futbolcusu Slavko Perovic'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Denizlispor'da ilk yarıda beklentileri karşılayamayan Sırp golcü Perovic'in kulübüyle sorunlarını çözdükten sonra Manisaspor'a imza atacağı bildirilirken, Fas asıllı Fransız oyuncu Sebaihi'nin de hafta sonuna kadar Manisa'ya gelip mukavele imzalayacağı öğrenildi. Kadrodaki şişkinlik yüzünden Ömer Buğdaycı, Alper Mete ve Kaan Aşnaz ise yeniden altyapıya gönderildi. Cumartesi günü deplasmanda Elazığspor'la karşılaşacak Manisaspor son çalışmayı yağmur altında yaptı.