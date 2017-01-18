Nijeryalı "kasap" futbolcu

İki yıl önce Nijerya'dan Türkiye'ye futbol oynamak için gelen 25 yaşındaki Hammed Omoseni Abdulsalam, Konya'nın Kadınhanı ilçesine yerleşti. Konya Süper Amatör Lig'de mücadele eden Saiteli Kadınhanı Belediyespor ile anlaşan Nijeryalı futbolcu, takımın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi.

Takım arkadaşlarının "Ahmet" diye seslendiği Hammed, ligin az sayıda yabancı futbolcularından biri. Ön libero mevkisinde oynayan Nijeryalı futbolcu, teknik özellikleri bakımından Beşiktaşlı Atiba Hutchinson'a benzetiliyor.

Takımın başarısının yanında, boş zamanlarında antrenörünün yanında çalışan Hammed, kasap dükkanını temizlemek, eti doğramak ve satışını yapmak gibi birçok konuda hocasına yardım ediyor. Hammed, kazandığı parayla Nijerya'da bulunan ailesine bakıyor.

ATIBA VE MODRIC'İ ÖRNEK ALIYOR

Hammed Omoseni Abdulsalam, arkadaşlarının tavsiyesiyle Nijerya'dan Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Ülkesinde de futbol oynadığını ama kazandığı parayı az bulduğu için Türkiye'ye geldiğini belirten Hammed, burada çok iyi karşılandığını dile getirdi.

Özellikle Kadınhanı ilçesinde herkesin kendisine çok iyi davrandığını vurgulayaran Hammed, "Buraya kısa sürede alıştım ve ülkem gibi oldu. Uzun yıllar Türkiye'de yaşamak istiyorum. Bir gün Beşiktaş'ta oynamanın hayalini kuruyorum. Beşiktaşlı futbolcu Atiba Hutchinson ve Real Madridli Luka Modric'i örnek alıyorum. İnşallah onlar gibi başarılı olurum." dedi.

Saiteli Kadınhanı Belediyespor'un başarısına katkı sağlamaya devam etmek istediğini aktaran Nijeryalı futbolcu, şunları kaydetti:

"İnşallah hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Bol bol antrenman yapıyoruz. Hocamız gerçekten bilgili ve tecrübeli. Boş zamanlarımda da vaktimi hocamın yanında geçiriyorum. Kasap dükkanında etleri doğruyor, satışını yapıyorum. Bazı müşterilerimize et istediklerinde 'yağlı mı yağsız mı olsun?' diye soruyorum. Bu sorumu duyunca şaşırıyorlar, çünkü bu şekilde davranmamı beklemiyorlar."

"TRANSFER TEKLİFLERİ GELİYOR"

Saiteli Kadınhanı Belediyespor Teknik Direktörü Mehmet Badem de Konya Süper Amatör Lig'de mücadele ettiklerini ve 13 puanla 5. sırada yer aldıklarını söyledi.

Hammed'in iki yıldır takımlarında forma giydiğini aktaran Badem, "Kendisi Atiba'yı örnek alıyor. O da bizim Atibamız. Takım içerisinde sevilen bir futbolcu. Çok kaliteli ve yetenekli. İnşallah hak ettiği yerlere gider. Bölgesel Amatör Lig takımlarından transfer teklifleri var. Onun için doğru zamanda doğru kararı vermek istiyoruz. İnşallah Türkiye'nin en iyi liglerinde oynar." ifadelerini kullandı.

"TAKIMIMIZIN SEMBOLÜ OLDU"

Kadınhanı Belediye Başkanı Mehmet Nuri Ödük ise Hammed'i takıma kazandırırken ilk başlarda tereddüt ettiklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Tereddütümüz boşaymış. Hammed bize avantaj sağladı. Kadınhanı Belediyespor Hammed ile ekolleşti. Tüm takım arkadaşları, taraftar ve ilçe halkı Hammed'i seviyor. Takımımızın sembolü oldu. Orta sahada oynuyor ve takımı çok iyi motive ediyor. Tüm arkadaşları da burada yabancılık çekmesin diye yardımcı oluyor."