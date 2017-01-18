Manchester United, Griezmann için kesenin ağzını açtı

Yaz transfer dönemine damga vuran Manchester United, bir yıldız transferi daha yapmak istiyor.

The Independent'ta yer alan habere göre Kırmızı Şeytanlar'ın, Mourinho'nun ısrarla kadrosunda istediği Antoine Griezmann için Atletico Madrid'e 100 milyon euro ödemeye hazır olduğu öne sürüldü.

Pogba transferiyle dünya rekoru kıran Manchester United, bir başka Fransız yıldız için de Pogba'ya eşdeğer bir teklif sunacak.

Öte yandan ekonomik anlamda rahatlamak isteyen Atletico Madrid'in de Griezmann için yapılacak olan astronomik teklifi kabul edebileceği iddia edildi.

İddialara göre Griezmann'ın Manchester United'a gönderilmesi durumunda İspanyol kulübü, Chelsea'de Conte ile kavga edip kadro dışı bırakılan eski oyuncusu Diego Costa'yı renklerine bağlamak için girişimlere başlayacak. (Goal)