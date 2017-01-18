Gençlerbirliği: 2 - Fenerbahçe: 2 | MAÇ SONUCU

TÜRKİYE KUPASI HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 5. hafta maçında Gençlerbirliği evinde Fenerbahçe'yi ağırladı.



24'te konuk ekip devre arasında transfer ettiği Karavaiev ile öne geçti: 0-1.



2 dakika sonra İsmail Köybaşı yaptığı müdahale sonrası penaltıya sebebiyet verirken, kırmızı kart da görerek takımını 10 kişi bıraktı. Penaltıyı gole çeviren Serdar Gürler durumu 1-1'e getirdi.



43'te genç Caner Koca attığı golle Fenerbahçe'yi soyunma odasına 2-1 önde götürdü.



84. dakikada Vedat Muriç maçın skorunu ilan etti ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.



Bu sonuçla gruptan çıkmayı bu maç öncesinde garantileyen iki takımdan Gençlerbirliği puanını 13, Fenerbahçe ise 8 yaptı.



GENÇLERBİRLİĞİ: 2 - FENERBAHÇE: 2



STAT: Ankara 19 Mayıs

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, Osman Gökhan Bilir



GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet Oğuz, Dos Santos, Kulusic, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 46 Vedat Muric), Isaah, Scekic (Dk. 46 Milinkovic), Ring (Dk. 71 Matei), Khalli, Aydın Karabulut, Serdar Gürler

FENERBAHÇE: Fabiano, Savaş Polat, Yiğithan Güveli, Kadir Kaan Özdemir, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan, Salih Uçan, Karavaiev, Caner Koca (Dk. 46 Alper Potuk), Stoch, Chahechouhe (Dk. 83 Muhammed Samed Karakoç)



GOLLER: Dk. 24 Karavaiev, Dk. 43 Caner Koca (Fenerbahçe), Dk. 29 Serdar Gürler (Penaltıdan), Dk. 84 Vedat Muric (Gençlerbirliği)

KIRMIZI KART: Dk. 27 İsmail Köybaşı (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Dk. 39 Scekic (Gençlerbirliği), Dk. 65 Yiğithan Güveli, Dk. 80 Salih Uçan (Fenerbahçe)



İLK YARIDAN POZİSYONLAR

24. dakikada soldan ceza alanına giren Stoch'un ortasında, iyi yükselen Karavaiev, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

27. dakikada hakem Ümit Öztürk, İsmail Köybaşı'nın Aydın Karabulut'u ceza alanında düşürmesi sonucunda penaltı noktasını gösterdi.

29. dakikada penaltı atışını kullanan Serdar Gürler, meşin yuvarlağı kaleci Fabiano'nun sağından ağlara göndererek, skoru 1-1 yaptı.

43. dakikada Gençlerbirliği kalecisi Hopf'un hatası sonucunda, Fenerbahçe tekrar üstünlüğü ele geçirdi. Hopf'un yumruklayarak uzaklaştırmak istediği topla ceza alanı çizgisi üstünde buluşan Caner Koca'nın vuruşunda top, yan direğe çarparak ağlara gitti: 1-2.



İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

61. dakikada Milinkovic'in pasında ceza alanında topla buluşan Muric'in, kaleci Fabiano ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

84. dakikada Aydın Karabulut'un pasında kaleci Fabiano ile karşı karşıya kalan Vedat Muric, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-2.

MAÇTAN NOTLAR

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 5. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Fenerbahçe, yedek oyuncuların ağırlıkta olduğu bir kadroyla sahaya çıktı.Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Spor Toto Süper Lig'de son oynanan Adanaspor karşılaşmasının ilk 11'inde yer alan isimlerden sadece Ozan Tufan ve Aatıf Chahechouhe'ya kupa maçında yer verdi.Sarı-lacivert ekipte, Ozan Tufan ile Chahechouhe'nin yanı sıra Fabiano, Salih Uçan, Karavaiev, Stoch, Savaş Polat, İsmail Köybaşı, Kadir Kaan Özdemir, Yiğithan Güveli ve Caner Koca da Gençlerbirliği maçında ilk 11'de sahaya çıktı.Öte yandan Fenerbahçe ile Gençlerbirliği'ni karşı karşıya getiren Ziraat Türkiye Kupası maçında, sarı-lacivertli taraftarlar statta kendilerine ayrılan bölümü büyük oranda doldururken, Gençlerbirliği taraftarları ise maça fazla ilgi göstermedi.