Kasımpaşa: 6 - Sancaktepe: 1 | MAÇ SONUCU

TÜRKİYE KUPASI HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... KASIMPAŞA - SANCAKTEPE BELEDİYESPOR MAÇININ TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 5. haftasında, Kasımpaşa evinde Spor Toto 3. Lig ekibi Sancaktepe Belediyespor'u 6-1'lik farklı bir skorla devirdi.

11. dakikada Andre Castro gol perdesini açtı... 16. dakikada Otigba, 38. dakikada Eduok, 42 ve 59. dakikada Batuhan Altıntaş, 61. dakikada Adem Büyük farklı skoru getiren isimler oldular. Sancaktepe Belediye'nin tek golünü ise 70. dakikada Adem Büyük kendi kalesine kaydetti. Sancaktepe'nin golünde sakatlanan Batuhan Altıntaş ise oyuna devam edemedi. Kasımpaşa üç oyuncu değişikliği hakkı dolduğu için mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında iç sahada Gençlerbirliği'ni 3-0 yenerek ligde ikinci bölüme iyi başlayan Kasımpaşa, kupada B Grubu'nda 5 maçta elde ettiği 12 puanla bir üst tura yükselmeyi de garantiledi.

B Grubu'nda 13 puanla lider olan Çaykur Rizespor gruptan çıkmayı daha önce garantilemişti. 3 puanı bulunan Sancaktepe ile 1 puanlı İnegölspor'un ise iddiası kalmadı.

KASIMPAŞA: 6 - SANCAKTEPE BELEDİYESPOR: 1



STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Özkan Çeliker, Gökmen Olgaç, Mehmet Yıldırım



KASIMPAŞA: Eray Birniçan, Onur Ural, Burak Turan, Otigba, Bozhikov, Shala, Ahmet Ildız, Andre Castro (Dk. 46 Hakan Demir), Turgut Doğan Şahin (Dk. 68 Kubilay Akyüz), Eduok (Dk. 58 Adem Büyük), Batuhan Altıntaş

SANCAKTEPE BELEDİYESPOR: Mehmet Doğan, Caner Solmaz, Samet Akaydin, Erdinç Kedikli, Bahadır Erol, Süleyman Olgun (Dk. 65 Ersin Aslantoğ), İrfan Akgün, Selim Kayacı, Anıl Gir (Dk. 46 Hamza Ok), Umut Koçin, Nuri Kaya



GOLLER: Dk. 11 Andre Castro, Dk. 16 Otigba, Dk. 38 Eduok, Dk. 42 ve 59 Batuhan Altıntaş, Dk. 62 Adem Büyük (Kasımpaşa), Dk. 70 Adem Büyük (Kendi kalesine) (Sancaktepe Belediyespor)

SARI KART: Dk. 21 Andre Castro (Kasımpaşa)



İLK YARIDAN POZİSYONLAR

11. dakikada sol kanattan topla hareketlenen Bozhikov'un sıfıra inerek arka direğe yaptığı ortayı, penaltı noktasında bulunan Eduok kafayla Andre Castro'ya indirdi. Castro'nun düzelterek yaptığı vuruşta, top ağlarla buluştu: 1-0.

16. dakikada ceza sahası sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Turgut Doğan Şahin'in arka direğe yaptığı ortada, iyi yükselen Otigba'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.

38. dakikada Turgut Doğan Şahin'in ara pasında kale sahası sol çaprazında topla buluşan Eduok, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0.

42. dakikada ceza sahası çizgisi üzerinde Ahmet Ildız'ın ara pası sonrası altıpasta topla buluşan Batuhan Altıntaş, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu filelere göndererek, farkı 4'e çıkardı: 4-0.



İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

59. dakikada Adem Büyük'ün ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Batuhan Altıntaş, şut açısını kaybedince meşin yuvarlağı ceza sahası dışında sağ kanatta bulunan Turgut Doğan Şahin'e aktardı. Turgut'un kısa düşen ortasında savunmada Bahadır Erol'un kontrol edemediği topu iyi takip eden Batuhan Altıntaş, rakibinden kaptığı meşin yuvarlağı kaleciyle karşı karşıya pozisyonda ağlarla buluşturdu: 5-0.

62. dakikada Kasımpaşa bir gol daha buldu. Sağ kanattan gelişen atakta Onur Ural'ın ceza sahası içerisine gönderdiği topu kale sahasında bulunan Batuhan Altıntaş, bekletmeden Adem Büyük'ün önüne indirdi. Adem'in gelişine yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak filelere gitti: 6-0.

70. dakikada Sancaktepe Belediyespor golü buldu. Sol kanattan paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Umut Koçin'in etkili ortası top doğrudan kaleye gitti. Kaleci Eray Birniçan'ın son anda müdahale ettiği meşin yuvarlak kale sahası çizgisine düştü. Oluşan karambolde Adem Büyük, uzaklaştırmak istediği topu kendi ağlarına gönderdi: 6-1.