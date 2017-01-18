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Abelardo
FUTBOL

Sporting Gijon'da Abelardo dönemi bitti

La Liga'da oynadığı son 4 maçtan mağlup ayrılan Gijon ekibi, teknik direktör Abelardo ile yolların ayrıldığını açıkladı

18 Ocak 2017 Çarşamba, 15:17:49 Güncelleme: 15:19:21

İspanya La Liga takımlarından Sporting Gijon, teknik direktör Abelardo ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, 2014'ten bu yana teknik direktörlük görevini üstlenen 46 yaşındaki Abelardo ile yolların ayrılması konusunda anlaşmaya varıldı.

Sporting Gijon, Abelardo yönetiminde bu sezon La Liga'da oynadığı 18 maçta 3 galibiyet alabildi. Kırmızı-beyazlı ekip, son 4'ü arka arkaya olmak üzere 12 mağlubiyet yaşarken, 3 kez de berabere kaldı.

Futbolculuk kariyerinde Barcelona ile birçok şampiyonluk elde eden Abelardo, La Liga'da bu sezon görevinden ayrılan 8. teknik adam oldu.

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