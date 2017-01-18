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Antalyaspor: 4 - Kemerspor 2003: 1
FUTBOL

Antalyaspor: 4 - Kemerspor 2003: 1

Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor, Spor Toto 3. Lig 2. Grup ekibi Kemerspor 2003 ile yaptığı hazırlık maçını 4-1 kazandı

18 Ocak 2017 Çarşamba, 17:30:49 Güncelleme: 17:32:22

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki statta oynanan karşılaşmaya Antalyaspor; Ferhat Kaplan, Salih Dursun, Horic, Yusuf Çelik, Motta, Sandro, Yekta Kurtuluş, Rennie, Makoun, Serdar Özkan ve Emre Güral ilk 11'i ile çıktı. Konuk takım Kemerspor 2003 ise Hüseyin Daş, Ufur Er, Burak Koçer, Zekeriya Çakırca, Volkan Can, Sergen Çelik, Barış Sağır, Deniz Ataç, Ali Aydemir, Burak Dost ve Umut Dilek ilk 11'i ile sahada yer aldı.

Antalyaspor, karşılaşmanın ilk yarısını 1. dakikada Rennie, 35. dakikada Motta ve 43. dakikada Emre Güral'ın golleriyle 3-0 önde kapattı. Süper Lig temsilcisi karşılaşmanın 60. dakikasında Emre Güral ile bir gol daha bulurken, konuk takımın tek golünü 88. dakikada penaltıdan, sonradan oyuna giren Selçuk Çınar kaydetti.

Karşılaşmayı, Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk ile Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül ve az sayıda taraftar izledi.

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