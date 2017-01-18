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FUTBOL

Xabi Alonso bırakıyor

Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Xabi Alonso'nun, sezon sonunda futbolu bırakacağı iddia edildi

18 Ocak 2017 Çarşamba, 17:46:00 Güncelleme: 18:58:58

Xabi Alonso, emekli oluyor... Alman medyası, 35 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda futbolu bırakacağını belirtti. Sezon sonu Bayern Münih ile olan kontratı bitecek Xabi Alonso'nun başka bir takımla daha sözleşme yenilemeyeceği ve futboldan emekli olacağı iddia edildi.

Bayern Münih kulübü iddiaları doğrularken, Xabi Alonso'nun kararını değiştirmesi halinde kendisiyle seve seve sözleşme yapacaklarını söyledi. Bayern Münih, geçtiğimiz günlerde Hoffenheim'dan Sebastian Rudy'i transfer etmişti.

İspanyol yıldız, bu sezon Bundesliga'da 14 maçta forma giydi ve 3 gol kaydetti. Xabi Alonso, kariyerinde 2 Şampiyonlar Ligi, 2 Avrupa Şampiyonluğu, 2 Bundesliga, 1 Dünya Kupası, 1 FA Kupası ve 1 La Liga şampiyonlukları kazandı.

(Sporx)

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