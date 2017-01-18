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Martin Caceres
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Martin Caceres, Trabzonspor için İstanbul'da

Trabzonspor'la prensip anlaşmasına varan Uruguaylı defans oyuncusu Martin Caceres Türkiye'ye geldi

18 Ocak 2017 Çarşamba, 19:16:37 Güncelleme: 20:21:57

Trabzonspor'un transfer görüşmeleri yaptığı Martin Caceres, İstanbul'a geldi.

Son olarak İtalyan Ligi ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Uruguaylı futbolcunun yarın sağlık kontrollerinden geçireceği öğrenildi.

Paris'ten kalkan uçakla bugün saat 18.00 sıralarında eşi Natalia ve menajeriyle İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen Caceres'in 6 valiz getirmesi dikkatlerden kaçmazken, oyuncunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Radyospor'a konuşan Trabzonspor Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu da transferle alaklı olarak, "İmza parasında anlaşmazlığımız vardı. Sanırım Başkan'la konuşup çözmüşler. Ailesiyle ile ilgili bir takım sorunları vardı, onlar da aşıldı. Ancak sağlık kontrolünü geçmesi gerekiyor. Ondan sonra her şey netleşir" ifadelerini kullandı.

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