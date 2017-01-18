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İlhan Cavcav
FUTBOL

81 yaşındaki İlhan Cavcav, transferi hastanede yaptı

Bady ile sözleşmenin hastane odasında yapıldığı ortaya çıktı

18 Ocak 2017 Çarşamba, 19:35:25 Güncelleme: 19:37:22

81 yaşındaki İlhan Cavcav Gençlerbirliği Kulübü Başkanlığı'na devam ederken, hasta olmasına rağmen transferler ile yakından ilgilenmeyi ihmal etmiyor.

Hastanede tedavi gören Cavcav'ın geçtiğimiz günlerde kadroya katılan Bady için tarafları hastane odasına çağırdığı ortaya çıktı. Atletico Paranense'den alınan ve 2.5 yıllık anlaşma yapılan Brezilyalı futbolcu ile sözleşme hastane odasında imzaladı. Hasta yatağından sözleşmeyi imzalayan Cavcav bir ilke daha imza atarken, Brezilya basını bu durumu şaşkınlıkla karşıladı.

Öte yandan hastane odasında yapılan transferin fotoğrafının basına yansıması Gençlerbirliği Kulübü'nde huzursuzluk yarattı.

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