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Gueida Fofana Olympique Lyon
FUTBOL

Gueida Fofana 25 yaşında futbolu bıraktı!

Olympique Lyon'un orta saha oyuncusu Gueida Fofana, 25 yaşında futbolu bıraktığını belirtti

18 Ocak 2017 Çarşamba, 19:50:56 Güncelleme: 19:52:57

Kulübün internet sitesinden sorulara yanıt veren Fransız futbolcu, ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle futbola devam edemeyeceğini bildirdi.

Sahalarda olmayı istemesine rağmen ayak bileğindeki sakatlığın buna izin vermediğini aktaran Fofana, "Başkan Aulas ile konuştum. O, futbol oynayamasam da kulüpte kalmamı istiyor. Futbol dışında da teklifler var. Acil bir karar vermem gerek." ifadelerini kullandı.

Fransız ekibi Le Havre altyapısında yetişen Fofana, 2011'de Olympique Lyon kadrosuna dahil olmuş ve 104 maçta, 9 gol kaydetmişti.

Fofana, en son 2016 yılının nisan ayında sahaya çıkmıştı.

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