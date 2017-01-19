TRABZONSPOR HABERLERİ
19 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Mehmet Ekici gerçekleri...

18 Ocak 2017 Çarşamba, 20:43:32

  • 1
    1 | 13

    HABERTÜRK SPOR ÖZEL HABER | KARTAL YİĞİT

    Mehmet Ekici konusu belirsizliğini korurken, Habertürk oldukça ses getirecek bir olayı ortaya çıkardı...

  • 2
    2 | 13

    Trabzon’un gözden çıkardığı Ekici’nin ilk adresi bilindiği gibi Fenerbahçe'ydi.

  • 3
    3 | 13

    Ancak devreye giren Beşiktaş, Bordo-Mavili kulüple el sıkışıp 200 bin Euro’ya Olcay Şahan’ı verip Mehmet Ekici’nin bonservisini aldı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 13
  • Misafir 1 saat önce
    Fenerden para almış olabilir. Bkz Emenike...
  • Misafir 4 saat önce
    BİR KIZI İSTEMEDİĞİ BİRİNE ZORLA VERMEYE BENZİYOR.. EKİCİ HAKLI 6 AY SONRA FENER BAHÇEDE..
  • Misafir 4 saat önce
    fenerle kimse başa çıkamaz
  • Misafir 5 saat önce
    bu adam futbolcu köle değil şu yapılana bak sanki başlık parasıyla satıyorlar
  • Misafir 5 saat önce
    beşiktaşlı olunmaz beşiktaşlı doğulur
  • Misafir 5 saat önce
    Bir GS'li olarak, Mehmet haklı, bravo!
  • Misafir 6 saat önce
    Bekle Mehmet muradına erecek ve Fenerbahçe'lilerin gönlüne taht kuracaksın.
  • Misafir 7 saat önce
    başkan ver 10 milyon euro al şu adamı
  • Misafir 7 saat önce
    Böyle insanların olması çok gurur verici
  • Misafir 7 saat önce
    Dayan Kral 10 numara seni bekler
Kalan karakter : 300