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Orman da, “Mehmet’i zaten sezon sonu için istiyorduk, ama oyuncu gelmek istemiyor. O zaman sonuçlarına katlanır. Kendisi zor olanı seçti. Bence kadro dışı bırakalım” deyince Mehmet Ekici süresiz kadro dışı kaldı.