18 Ocak 2017 Çarşamba, 20:43:32 | Güncelleme: 19 Ocak 2017 Perşembe, 13:27:06
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HABERTÜRK SPOR ÖZEL HABER | KARTAL YİĞİT
Mehmet Ekici konusu belirsizliğini korurken, Habertürk oldukça ses getirecek bir olayı ortaya çıkardı...
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Trabzon’un gözden çıkardığı Ekici’nin ilk adresi bilindiği gibi Fenerbahçe'ydi.
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Ancak devreye giren Beşiktaş, Bordo-Mavili kulüple el sıkışıp 200 bin Euro’ya Olcay Şahan’ı verip Mehmet Ekici’nin bonservisini aldı.
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Siyah-Beyazlılar, deneyimli oyuncunun devre arasında başka takımlara gitmemesi için de yapılan sözleşmeye 2 milyon Euro’luk bir madde koydurdu.
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Fenerbahçe’den başka yerde oynamak istemediğini söyleyen Ekici ise en sonunda kadro dışı bırakıldı.
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Bu kararın arkasında ise yalnızca Trabzon başkanı Muharrem Usta’nın olmadığı ortaya çıktı.
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile Usta’nın bir araya gelip ortak bir karara imza attıkları öğrenildi.
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Usta’nın “Yaptığımız anlaşmanın arkasındayız ancak Mehmet size gelmek istemiyor. Ne yapmayı önerirsiniz, görüşünüz önemli çünkü hak sizin” dedi.
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Orman da, “Mehmet’i zaten sezon sonu için istiyorduk, ama oyuncu gelmek istemiyor. O zaman sonuçlarına katlanır. Kendisi zor olanı seçti. Bence kadro dışı bırakalım” deyince Mehmet Ekici süresiz kadro dışı kaldı.
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Mehmet Ekici'nin Trabzonspor'a yaptığı çıkış sosyal medyayı sallamıştı.
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Ekici şunları söylemişti: "Beni kadro dışı da bıraksanız, Ofspor’a da kiralasanız Beşiktaş’a imza atmayacağım. Gerekirse sezon sonuna kadar bekler Fenerbahçe’ye imzalarım."
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2014-2015 sezonu öncesinde Almanya'nın Werder Bremen takımından 1,5 milyon avro bonservis bedeliyle kadroya katılan 26 yaşındaki orta alan oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalanmıştı.