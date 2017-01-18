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Beşiktaş, Darıca Gençlerbirliği'ne hazır!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 5. haftasında Darıca Gençlerbirliği ile Vodafone Arena'da oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı

18 Ocak 2017 Çarşamba, 20:53:07 Güncelleme: 20:54:28

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, yarın saat 18.00'de Vodafone Arena'da Darıca Gençlerbirliği ile Ziraat Türkiye Kupası maçı oynayacak.


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