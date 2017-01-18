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Atiba Hutchinson Beşiktaş
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Atiba Hutchinson, CONCACAF'ın en iyi 11'inde!

Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson, Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu tarafından belirlenen 2016 yılının en iyi 11'ine seçildi

18 Ocak 2017 Çarşamba, 23:02:22 Güncelleme: 23:03:21

CONCACAF'tan yapılan açıklamada, 2016 yılının en iyi erkek ile kadın futbolcusu ödüllerinin yanı sıra en iyi 11'inin de belirlendiği kaydedildi. Açıklanan 11'de Beşiktaş'ın 33 yaşındaki futbolcusu Atiba Hutchinson da yer aldı.

En iyi 11'de şu isimler bulunuyor:

Keylor Navas (Kosta Rika-Real Madrid), Ronald Matarrita (Kosta Rika-New York City), Wes Morgan (Jamaika-Leicester City), Rafael Marquez (Meksika-Atlas), Miguel Layun (Meksika-Porto), Christian Bolanos (Kosta Rika-Vancouver), Atiba Hutchinson (Kanada-Beşiktaş), Andres Guardado (Meksika-PSV Eindhoven), Hirving Lozano (Meksika-Pachuca), Andre-Pierre Gignac (Fransa-Tigres), Bryan Ruiz (Kosta Rika-Sporting Lizbon).

Öte yandan 2016'nın en iyi futbolcusu, erkeklerde Sporting Lizbon'un Kosta Rikalı hücum oyuncusu Bryan Ruiz, kadınlarda ise Olympique Lyon'un ABD'li golcüsü Alex Morgan oldu.

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