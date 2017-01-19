Galatasaray'dan transfer kararı!

Devre arası transfer döneminde Garry Rodrigues’le kanadını, Ahmet Çalık’la da savunmasını sağlama alan G.Saray, orta saha transferine yöneldi. Florya’da teknik direktör Jan Olde Riekerink ile dün bir zirve gerçekleştiren transfer komitesi,

orta sahadaki eksikliğe dikkat çekti.



Tolga Ciğerci’nin sakatlığının uzaması ve Hamit Altıntop’un takımdan ayrılmasının yanı sıra sezon başında Porto’dan

kiralanan Josue’nin de bir türlü istenilen performansı gösterememesi nedeniyle orta saha takviyesinde karar kılındığı

öğrenildi.



Yönetimden daha önce forvet istediği bilinen Hollandalı çalıştırıcının ise, Lukas Podolski’nin büyük oranda takımda kalacağının kesinleşmesi ile bu transfere onay verdiği ortaya çıktı.



Yeni transfer Ahmet Çalık’ı oldukça beğenen Hollandalı’nın önümüzdeki günlerde sakatlıktan dönmesini beklediği Koray

Günter’in de takıma katıldıktan sonra savunma ihtiyacının kalmayacağını düşündüğü kaydedildi.



MALİYET HESABI YAPILIYOR

Alınan bu kararın ardından kolları sıvayan idareciler ise oyuncu bakmaya başladı.



Ancak tüm planlarını yüksek bonservis bedeliyle bir oyuncusunu satmanın üzerine kuran Özbek yönetiminin, UEFA kriterlerini de göz önünde bulundurarak büyük bir titizlikle maliyet hesabı yaptıkları ve uygun bir oyuncu bulunması halinde Riekerink’in isteğini yerine getirebilecekleri kaydedildi.



Yönetimin menajerler aracılığıyla Çin kulüplerine önerdiği kaptan Selçuk İnan’a da teklif gelmesi halinde değerlendirebileceği öğrenildi.



HABERTÜRK SPOR / Erhan TELLİ

















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