GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ
19 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Ümit Özat Gençlerbirliği
FUTBOL

Ümit Özat: "Devre arasında sesimizi biraz yükselttik"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Fenerbahçe maçı için "İlk yarı iyi oyun olmadı. Devre arasında sesimizi biraz yükselttik. Başardığımız için mutluyuz" dedi

19 Ocak 2017 Perşembe, 00:00:16 Güncelleme: 00:01:57

Ziraat Türkiye Kupası'nda C Gurubu 5. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği, sahasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, "İlk yarı iyi oyun olmadı. Açıkçası devre arasında sesimizi biraz yükselttik. Değişiklikleri de yaptık. Önemli olan gruptan çıkmaktı. Başardığımız için mutluyuz" şeklinde konuştu.

"BAŞKA TAKIMLARIN VERDİĞİ PARALARI BİZİM VERMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"
Kulübün önemli oyuncularının farklı takımlara satılmasının hem Gençlerbirliği'nin hem de Türk futbolunun gerçekleri arasında yer aldığını kaydeden Özat, "Takım önemli oyuncularını kulübün menfaati ve ülke futbolunun gerçekleri doğrultusunda başka takımlara sattık. Bu ortak ve doğru bir karardı. Üç oyuncumuz ayrıldığında uyum sürecini de düşünürsek sıkıntı çekeceğimiz bir gerçek. Başka takımların verdiği paraları bizim vermemiz mümkün değil. Yaşanılacak sıkıntı maç sonuçlarına hatta bize de yansıyabilir. Bunu bilerek bu karara 'evet' dedim" dedi.

Özat, Selçuk Şahin'in Gaziantepspor'a transfer olma dedikoduları için, "Selçuk'a sezon sonuna kadar 2,5 milyon lira önermişler. Onun da yaşı belli, bu yaştan sonra daha iyi bir teklif alamaz" ifadelerini kullandı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kasımpaşa: 3 - Gençlerbirliği: 0 | MAÇ SONUCU
FUTBOL

Paşa'ya 15 dakika yetti!
Titi: "Kazanarak başlayacağız"
FUTBOL

"Kazanarak başlayacağız"
Bogdan Stancu ve Jean Evrard Kouassi, Bursaspor yolunda!
FUTBOL

Bursa'dan çifte transfer atağı!
Ümit Özat: "Ahmet Çalık'ın ayrılmasına üzülürüm"
FUTBOL

"Ahmet Çalık'ın ayrılmasına üzülürüm"