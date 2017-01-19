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FUTBOL

Fenerbahçe rotayı Brezilyalı yıldıza çevirdi!

19 Ocak 2017 Perşembe, 00:21:54

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    HABERTÜRK SPOR

    Orta saha transferi için Adanaspor beraberliği sonrası girişimlerini iyice arttıran Fenerbahçe’de Jose Sosa için yapılan görüşmeler sonuçsuz kaldı.

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    Arjantinli oyuncuyu Fenerbahçe’nin teklifi cazip gelse de Milan kulübü oyuncuyu göndermekten vazgeçerken, yıldız oyuncu da iyi teklife rağmen Türkiye’ye dönmeyi kabul etmedi.

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    Hal böyle olunca da Fenerbahçe vakit kaybetmeden alternatiflere yöneldi.

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