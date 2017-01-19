FUTBOL
Fenerbahçe rotayı Brezilyalı yıldıza çevirdi!
19 Ocak 2017 Perşembe, 00:21:54 | Güncelleme: 09:14:24
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HABERTÜRK SPOR
Orta saha transferi için Adanaspor beraberliği sonrası girişimlerini iyice arttıran Fenerbahçe’de Jose Sosa için yapılan görüşmeler sonuçsuz kaldı.
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Arjantinli oyuncuyu Fenerbahçe’nin teklifi cazip gelse de Milan kulübü oyuncuyu göndermekten vazgeçerken, yıldız oyuncu da iyi teklife rağmen Türkiye’ye dönmeyi kabul etmedi.
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Hal böyle olunca da Fenerbahçe vakit kaybetmeden alternatiflere yöneldi.
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Sevilla’da forma şansı bulamadığı için ayrılmayı düşünen Ganso’yu teknik direktör Advocaat’a soran yönetim hocanın vetosuyla karşılaştı.
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Brezilyalı oyuncuyu istemeyen Advocaat bir başka Brezilyalı’ya ise onay verdi.
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O isim ise Al Ahli’nin hücuma yönelik orta sahası Everton Riberio...
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Advocaat’ın da oyuncuyu istemesiyle hemen girişimlere başlayan Sarı-Lacivertliler Sow’un eski takım arkadaşı olan oyuncuyu iki kulüp arasındaki ilişkiler sayesinde kiralamayı hedefliyor.
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JOSEF’İN KANKASI MUTSUZ
Everton Riberio, Al-Ahli’den ayrılmak istediğini yönetime bildirirken, Fenerbahçe ilgisi karşısında fazlasıyla memnun kaldı.
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Oldukça yakın arkadaşı Josef de Souza’dan da bilgi alan yıldız oyuncu, Al-Ahli’ye bu teklifi kabul etmeleri için baskı yapıyor.
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Fenerbahçe de bu kulübe hem para, hem de Emenike veya Van der Wiel’in içinde olduğu takas teklifi yapmaya hazırlanıyor.
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Al Ahli’nin ikna edilmesi halinde transferin kısa sürede gerçekleşmesi bekleniyor.