Rıza Çalımbay: "TFF, Osmanlıspor maç saatinin değiştirilmesi talebimizi reddetti"

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak Antalyaspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, maç öncesi haftalık toplantısını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdi.



Geçen hafta Gaziantepspor maçının kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Çalımbay, "Geçen hafta ikinci yarının ilk maçını oynadık. O maç bizim içim çok önemliydi. Bizim mutlaka iyi başlamamız gerekiyordu. Göreve geldiğim ilk günden beri takıma güveniyordum. Futbolcular çok iyi çalışıyorlar. Arkadaşlık çok iyi seviyede ve bunu sahaya yansıtıyorlar. Son oynadığımız Gaziantepspor maçında baştan sona kadar oyundan kopmadılar. Çok iyi şekilde görevlerini yerine getirdiler. Takımı 2 puanla almıştık, çok kötü durumdaydık, herkes takımı sahiplendi. O ruhla iyi bir yere geldik. İyi bir yere geldik ve her şey bitmiş değil, bunu sezona yaymamız gerekiyor. Sezonu ilk 10 içerisinde bitirmek istiyoruz. Seneye de yukarıya oynayan bir Antalyaspor olacak. Bugüne kadar çok iyi şeyler yaptık ve üzerine koyduk" şeklinde konuştu.



"OSMANLISPOR MAÇININ SAATİNİN DEĞİŞMESİ İÇİN TALEPTE BULUNDUK"

Bundan sonra çok kritik maçlar oynayacaklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Her maça final olarak bakıyoruz. Bu hafta oynayacağımız maç çok önemli bir maç. Çok iyi grafik çizen bir takım. Çok iyi de maçlar çıkardılar. Çok zorlanacağımız bir maç olacak. Bu maçtaki tek sıkıntımız maçın başlama saati olacak. Ankara'da kışın 13.30'da maç oynadığınız zaman buzun üzerinde oynuyorsunuz. Biz federasyondan maçın saatinin ileriye alınması için anlayış bekledik. Maç saatinin değişmesi için de federasyondan talep ettik. Maçın 15.30-16.30'da başlaması için talep etik ancak kabul edilmedi. Yine rica ediyoruz. Sağlık açısından da iyi değil. Sahanın oynanacağı saatte zeminin bir kısmı buz oluyor. Bundan sonra da Ankara'da oynanacak maçların özellikle Osmanlıspor'un sahasında oynanacak maçlar hep zor olacak. Bu yüzden maçların daha ileri saatte oynanabilir" diye konuştu.



"SALİH DURSUN BU HAFTA OYNANACAK"

Osmanlıspor maçında cezası nedeniyle oynayamayacak olan Chico'nun yerine Salih Dursun'un oynayacağını söyleyen Rıza Çalımbay, "Bu hafta bizim için Chico'nun olmaması sıkıntı olacak. Onun yerine de Salih Dursun'u oynatacağız. Celustka'yı stoper oynatıp, Salih'i de beke alacağız" ifadelerini kullandı.



"SANDRO VE SALİH YÜZDE YÜZ HAZIR DEĞİL"

Transfer bitmeden 3 transfer yapmayı düşündüklerini dile getiren Rıza Çalımbay, "Bir ya da 2 belki de 3 arkadaş almaya çalışacağız. Onları da alırsak tamam olacağız. Biz gelecek senenin de kadrosunu oluşturmaya çalışıyoruz. Yeni transferler Sandro ve Salih yüzde yüz hazır değil. Bu hafta Salih'i oynatacağız. Celustka libero oynayacak. Ama yüzde yüz hazır değiller. Sandro biraz agresif bir oyuncu. Dün oynanan antrenman maçında da bunu gösterdi ama Türkiye'de oynamayı öğrenecek yoksa her maçta oyundan atılır. Emre Güral oynamayı kendi isteyecek. Ne kadar şans buluyorsa bunu kendisi istiyordur. İyi oynarsa 90 dakika da sahada kalır. Biz kimseyi oynatmıyoruz. Oyuncu kendi oynayacak" şeklinde konuştu.

