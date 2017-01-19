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Galatasaray'a yeni sponsor

Galatasaray Kulübü, Sürat Kargo ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Sarı-kırmızılı yönetici Ali Öğüdücü, "1,5 yıllık bir anlaşma imzaladık ve 2,7 milyon TL'lik bir anlaşmadır" dedi

19 Ocak 2017 Perşembe, 12:27:37 Güncelleme: 12:30:04

Galatasaray kargo sponsorluğu için Sürat Kargo ile anlaştı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen sponsorluk anlaşmasına Galatasaray Spor Kulübü Ticaret ve Mağazacılık Direktörü Ali Öğüdücü ve Sürat Kargo Genel Müdür Yardımcısı Alpay Maden katıldı.

1,5 YILLIK ANLAŞMA, 2.7 MİLYON TL!
Galatasaray Spor Kulübü Ticaret ve Mağazacılık Direktörü Ali Öğüdücü, "Özellikle başta futbol olmak üzere faaliyet gösteren ve her alanda zirveyi hedefleyen kulübümüzde Galatasaray Store ise taraftarın kulübe dokunduğu noktadır. Genel ciromuz içerisinde küçük paya sahip olan e-ticaret çok önemli bir yere geldi. 3 milyon 600 bin TL'den 12 milyon TL'ye kadar dayandık. Hızla büyüyoruz. E-ticarette en önemli şey lojistik. Sektörün en önemli oyuncuları arasında yer alan Sürat Kargo ile Galatasaray'a gönül verenlere daha hızlı ulaşacağına inanıyoruz. 1,5 yıllık bir anlaşma imzaladık ve 2,7 milyon TL'lik bir anlaşmadır" diye konuştu.

"İYİ BÜYÜK MARKA BİR ARAYA GELİYOR"
Sürat Kargo Genel Müdür Yardımcısı Alpay Maden, "Türkiye'nin iki büyük markası bir araya geliyor. Bizim ailemiz için bu çok önemli. Galatasaray gibi bir değeri taşıyor olmak bizim açımızdan mühim bir konu" ifadelerini kullandı.

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