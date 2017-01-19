Günün transfer haberleri (19 Ocak 2017)

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Spartak Moskova tarihinin en önemli isimlerinden biri olan eski kaleci Ruslan Nigmatullin, Emenike yerine Luiz Adriano’nun transfer edilmesiyle ilgili olarak, "Emenike'nin performansı çok belirsiz. Sürekli takım değiştiriyor. Bana göre Luiz Adriano’nun alınması daha doğru bir tercih oldu” dedi. (Fanatik)