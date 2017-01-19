Günün transfer haberleri (19 Ocak 2017)

19 Ocak 2017 Perşembe, 12:58:45 | Güncelleme: 13:12:57
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Ukrayna'da yaşanan savaş ortamından kaçmak isteyen Shakhtar Donetskli Facundo Ferreyra, Trabzonspor'un gündemine girdi. (Fotospor)
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Fenerbahçe, Trabzonspor'un şu anda satmaya yanaşmadığı Mehmet Ekici ile sezon sonunda 4 yıllık sözleşme imzalayarak 10 numarayı kendisine verecek. (Fanatik)
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Brezilya basını, Gremio'nun Antalyaspor'un 28 yaşındaki sol beki Ramon Motta’yı transfer etmek istediğini iddia etti. (Fanatik)
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Beşiktaş'ın forvet listesine sürpriz bir isim daha eklendi. Daha önce Fenerbahçe forması giyen Souleymane Oulare'nin Club Brugge forması giyen oğlu Obbi Oulare... (Fotomaç)
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Başakşehir, Palermo forması giyen Robin Quaison için pazarlıkları sürdürüyor. 23 yaşındaki ofansif orta saha ile anlaşma sağlanırken, İtalyan kulübü sezon sonunda sözleşmesi bitecek yıldız futbolcu için bonservis talep ediyor. (Fanatik)
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Galatasaray yönetimi, bir süredir Çin, Japonya ve ABD kulüpleriyle transfer görüşmeleri yapan Lukas Podolski'ye kendisini 7.5 milyon Euro’dan aşağıya satmayacağını bildirdi. (Fanatik)
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Trabzonspor’un Hugo Rodallega transferinde pürüz çıktı! Akhisar Belediyespor, Rodallega’nın bonservis bedelinde artış yapınca, Karadeniz temsilcisini kızdırdı. Bu transferin gerçekleşmemesi durumunda ise alternatif hazır: Sion'lu Moussa Konate. (Fanatik)
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Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, "Önce Quaresma ile sözleşme imzalayacağız, ardından da Talisca'nın bonservisi için Benfica ile pazarlıklara başlayacağız. Kolay olmayacak ama elimizden geleni yapacağız" dedi. (Sabah)
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Türkiye'de devlerin paylaşamadığı Osmanlısporlu Badou N'Diaye için Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United 5.5 milyon Euro'yu gözden çıkardı. (Fotospor)
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Fenerbahçe'nin Mehmet Ekici'ye karşılık takasta kullanmak istediği Aatıf Chahechouhe'un, transfer işinin çok uzadığını belirterek yakın çevresine "Ben Trabzonspor ile anlaştım. Baskılardan da bıktım. Kulüpler anlaşırsa gitmeye hazırım" dediği öğrenildi. (DHA)
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Spartak Moskova tarihinin en önemli isimlerinden biri olan eski kaleci Ruslan Nigmatullin, Emenike yerine Luiz Adriano’nun transfer edilmesiyle ilgili olarak, "Emenike'nin performansı çok belirsiz. Sürekli takım değiştiriyor. Bana göre Luiz Adriano’nun alınması daha doğru bir tercih oldu” dedi. (Fanatik)
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Beşiktaş'ın Rus ekibi Kuban Krasnodar'da forma giyen Fedor Smolov ile ilgilendiği iddia edildi. Kartal'ın Smolov için Zenit, Spartak Moskova ve Borussia Dortmund ile büyük bir yarışın içinde olduğu belirtildi. (Fotospor)
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İtalyan sitesi Calciomercato, Juventus teknik direktörü Massimiliano Allegri'nin her daim Wesley Sneijder hayali kurduğunu yazdı. Pjanic'in yakaladığı formuyla daha ne kadar Juventus'ta kalacağının tartışıldığı bir ortamda siyah-beyazlıların, serbest kalma bedelini ödeyerek Hollandalı futbolcuyu alabileceği belirtildi. (Fotomaç)
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Fenerbahçe’nin Brezilyalı golcüsü Fernandao için menajerler yönetime, Çin kulüplerinden teklif getirebileceklerini iletti. Ancak Sarı-Lacivertliler, Sambacı’yı kesinlikle satmayacaklarını açıkladı. (Fanatik)
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Devre arasında Hamit Altıntop ve Sigthorsson başta olmak üzere birçok oyuncuyu gönderen Galatasaray yönetimi, Josue'ye ise son bir şans verme kararı almıştı. Ancak Portekiz'de kulüp bulması halinde Josue ile yolların ayrılması kararı alındı. (Sabah)
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Beşiktaş, Jose Sosa'yı Milan'dan geri almak için Tolgay Arslan'ı teklif etti ve üstüne de 2 milyon Euro istedi. (Fotospor)
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Fenerbahçe'de kadroya giremeyen Gregory Van der Wiel’e iki takımın talip olduğu öğrenilirken, başkan Aziz Yıldırım’ın ‘İmza parasını getirmeden gidemez’ dediği belirtildi. (Fotomaç)
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Galatasaray, Tottenham’ın yıldızı Vincent Janssen’i kiralamak için harekete geçti. Alkmaar formasıyla geçtiğimiz sezon 27 golle Hollanda Ligi’nde kral olan ancak Premier Lig’de zorlanan 22 yaşındaki oyuncuyu Riekerink ikna edecek. (Fanatik)
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Transfer çalışmaları sürdüren Trabzonspor, sezon başında da ismi gündeme gelen ancak transferi gerçekleşmeyen Napoli'li Omar El Kaddouri ile yeniden görüşmeye başladı. (Takvim)
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Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Siyah-Beyazlı yönetime “Sezon sonu Mario Gomez’i alabiliyorsak, Demba Ba’yı şimdi almayı istemem” diyerek Alman golcü için olumlu bir rapor sundu. (Fotomaç)
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Fenerbahçe'de Jose Sosa transferinde işlerin olumsuz gitmesi sonrasında rota eski gözde Lyon forması giyen Mathieu Valbuena'ya döndü. (Fotospor)
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Fofana transferini gerçekleştirip kanatlara güç katan Atiker Konyaspor’da 10 numara için ise Fenerbahçeli Aatif Chahechouhe ismi gündemin ilk sırasında... (Fanatik)
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Trabzonspor'da başkan Muharrem Usta, Hugo Rodallega için İzmir’e gidip işi bitirdi. Akhisar Başkanı Hüseyin Eryüksel, “Trabzon ile anlaştık. Karar Rodallega’nın” dedi. (Fotomaç)
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İki ezeli rakip arasındaki transfer savaşında... Fenerbahçe, yeni bir cephe açtı ve Beşiktaş’ın ilgilendiği Guangzhou Evergrande'nin golcüsü Jackson Martinez’e kancayı taktı. (Fotomaç)
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Defansı artık güvence altına almak isteyen ve Ahmet Çalık’ın yanına tecrübeli bir isim arayan Galatasaray, Maicon için Sao Paulo ile temasa geçti. Cimbom’un ilk teklifi 6 milyon Euro... (Fotomaç)
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Beşiktaş'ta yöneticilerden Umut Güner, golcü Eder'i kiralamak için Fransa’da Lille ile masaya oturacak. 1.5 milyon Euro isteyen Fransızlar'a Beşiktaş, 1.2 milyon Euro önerecek. (Takvim)
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Galatasaray'ın Djurgaarden'in Kenyalı forveti Michael Olunga'yı alması için yaptığı teklifi iki katına çıkarması gerekiyor. (Fotospor)
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Fransız basını, Gaziantepspor'un Ligue 1 takımlarından Rennes forması giyen Cristian Brüls’ü kadrosuna katmaya hazırlandığını yazdı. (Fanatik)