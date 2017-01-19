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Günün transfer haberleri (19 Ocak 2017)

19 Ocak 2017 Perşembe, 12:58:45

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    Ukrayna'da yaşanan savaş ortamından kaçmak isteyen Shakhtar Donetskli Facundo Ferreyra, Trabzonspor'un gündemine girdi. (Fotospor)

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    Fenerbahçe, Trabzonspor'un şu anda satmaya yanaşmadığı Mehmet Ekici ile sezon sonunda 4 yıllık sözleşme imzalayarak 10 numarayı kendisine verecek. (Fanatik)

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    Brezilya basını, Gremio'nun Antalyaspor'un 28 yaşındaki sol beki Ramon Motta’yı transfer etmek istediğini iddia etti. (Fanatik)

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