Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Özbek'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Galatasaray 1-2 gün içinde 6 yıldır beklediği TT Arena'nın intifa hakkına sahip olacak. Kapalı spor salonunun projesi için Columbia Üniversitesi ile çalıştık. Kısa bir süre içinde şantiye kurulacak. Salon yapımında bizden para çıkmayacak. Galatasaray'a yeni gelir getiren mekanlar da olacak."

"Galatasaraylılar şunu bilsin. Biz ne diyorsak onu yapıyoruz. Sosyal medyada yazıp duruyorlar. Bir bilgi kirliliği var. Emlak konutla iş birliğine girdik. Sizden yetki aldık. Emlak Konut ile yaptığımız anlaşmayı anlamak istemeyenler var. İlkokul çocuklarına bile metnini versem anlarlar. Bizim Emlak Konut ile yaptığımız anlaşma arsa satış anlaşması değildir."

"KAR PAYININ YÜZDE 80'İ GALATASARAY'IN"

"Arsaların geliştirmesi için projeler yapacak. İnşaatlar bitince satılması ve kar edilmesi söz konusudur. Emlak Konut ile yaptığımız anlaşma, inşaatlardan elde edilen karın bölünmesidir. Kar payının %80'i Galatasaray'ındır. Buradaki olayın Galatasaray'a orta vaadede getireceği rakam yaklaşık 1,5 milyar TL civardadır. Emlak Konut bizim arsalarımızı geliştirecek. Yer yarılsa, bu projeler yapılacak ve Galatasaray buradan kar elde edecek. Riva ve Florya bizim son kuruşumuzdur. Keşke 20 sene evvel yapılsaydı da, Galatasaray bu tablo ile karşılaşmasaydı."

"Galatasaray'ın mali yapısındaki bozukluğun hepimiz farkındayız. Senede 120 milyon TL civarında faiz ve kur farkı ödüyoruz. Yönetimi 100 milyon borçla alan 100 milyon borçla bırakmayacak. Borçsuz bırakmayı hedefleyecek. Hiçbir şekilde yapmış olduğumuz bütçenin dışına çıkmak suretiyle Galatasaray'ın sırtına borç yükleyemezsiniz."