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Manchester City, Gabriel Jesus'a kavuştu!

Manchester City, 27 milyon Sterlin karşılığında daha önce anlaşmaya vardığı Palmeiras'tan transferi Brezilyalı Gabriel Jesus ile resmi sözleşme imzaladı

19 Ocak 2017 Perşembe, 14:09:38 Güncelleme: 14:11:37

Altyapısından yetiştiği Brezilya temsilcisi Palmeiras'ın geçen sezon şampiyon olmasına 12 gol ve 5 asistlik performansıyla katkı sağlayan 19 yaşındaki Jesus, 27 milyon Sterlin bonservis bedeliyle Manchester City'nin kadrosuna dahil oldu. Brezilyalı forvet, teknik direktör Pep Guardiola'nın görev vermesi halinde 21 Ocak Cumartesi günü ligde Tottenham karşısında forma giyebilecek.

33 numaralı formayı seçen Jesus, Manchester City'nin kazanma alışkanlığına sahip bir kulüp olduğunu ve yeni takımında şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi.

Ligde oynadığı son 3 maçta 2 mağlubiyet yaşayan Manchester City, 42 puanla beşinci sırada yer alıyor.







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