Ahmet Çalık, Galatasaray'a transferini anlattı

Ara transfer döneminde Galatasaray'ın Gençlerbirliği'nden kadrosuna kattığı Ahmet Çalık, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde transfer sürecini anlattı.

Ahmet Çalık, "Sosyal medyada birkaç haber görmüştüm. Gerçekliğini ben de bilmiyordum. Menajerim arayarak transferin olacağını söyledi. İçim kıpır kıpır oldu; babamı aradım. Beklemeye geçtik. O süreç biraz uzun sürdü. Başkanlar ve yöneticiler görüştü, orta yol bulundu. Hayal ettiğim kulübe geldim. İnşallah bu formaya uzun süre hizmet verip burada şampiyonluklar yaşarım" şeklinde konuştu.

Ahmet Çalık'ın basın mensuplarının sorularına verdiği yanıtlar ise şöyle:

"HOCAMIZ BENİ ETKİLEDİ"

"Kulübe ilk geldiğimde önce hocamız ile görüştüm. Çok olumlu konuştu, beni etkiledi. Bana güvendiğini hissettim. Antrenmana çıktığımda milli takımdan Selçuk, Yasin, Tolga, Hakan ve Semih ağabeylerim bana yardımcı oldu; diğer arkadaşlar da çok sıcakkanlıydı. Çok güzel başladı; inşallah böyle devam eder. Kısa vadede hedefimiz şampiyonluk. Uzun vadede ise bu forma altında kaptanlık ve şampiyonluklar..."

"FORMANIN SORUMLULUĞUNU BİLİYORUM"

"Burası Galatasaray, büyük kulüp; baskı elbette olacaktır. Bülent Korkmaz'ın 3 numarası efsane bir forma numarası. Sadece Galatasaray taraftarının değil Tüm Türkiye'nin beğendiği bir stoper ve kaptandı. Onun forma numarasını sırtıma geçirdim. O numaranın ve formanın bilincindeyim. Sahada ne yapmam gerektiğini biliyorum. İnşallah beklentileri boşa çıkarmam."

İLK VE SON CEVAP: GALATASARAY

"Menajerim ilk aradığında işin olacağını söylemişti. Daha sonra Beşiktaş'ın da devreye girdiğini söyledi. Düşüncemi sordu. 'Konuşmaya gerek yok; düşüncemi biliyorsun' dedim. O yüzden buraya geldim..."

"LİGİ ÇOK İYİ TANIYORUM"

"Elazığ maçında elimden geleni yaptım ama yeterli değil, üzerine koymam lazım. Topu oyuna sokma konusunda daha özgüvenli olmam lazım. Bu oynadıkça gelişecek. Serdar ağabeyin bir sakatlığı var, kolay değil, acil şifalar diliyorum ona. Umarım en kısa sürede aramıza döner. Koray kardeşimiz aramıza katılmak üzere. Semih ağabeyin durumu belli değil. Bu ligde 3.5 yıldır oynuyorum. Ligi çok iyi tanıyorum. Forma şansını en iyi şekilde değerlendireceğimi düşünüyorum."

"MUTLU SONA ULAŞTIM"

"Transfer sürecinde Sayın İlhan Cavcav ile yüz yüze görüşmek istedim. Hastanedeydi. Ziyaretine gittim. Transferi de konuştuk. Başkan o gün transferin yüzde 99 bittiğini söyledi. Hastane sonrası 'Galatasaray vazgeçti', İlhan Cavcav'ın '4 milyon da verseler vermeyeceğim' haberlerini okuyunca üzülmüştüm. Gençlerbirliği ile kampa katıldım. Teknik direktörüm Ümit Özat da bana çok destek oldu. Böyle şeylerin olabileceğini ve sonunda transfer olacağımı söyledi. Zira kendisi de geçmişte bunları yaşadı. Maddi fedakarlığı ise konuşmak istemiyorum. Hep buraya gelmek istediğimi söyledim. Başkanlarımıza, yöneticilerimize elimden gelen fedakarlığı yapacağımı söyledim ve mutlu sona ulaştım."

"ÜMİT HOCA BANA ÇOK DESTEK OLDU"

"Ümit hocamın övgü dolu sözleri için teşekkür ediyorum. Benim gibi oyuncuların çok çalışması ve yüzde yüzümüzü vermemizi söylerdi. Bana çok destek oldu. Söylemlerinde beni hep övdü. Milli takımda da kaptanlığa yükseleceğimi söylüyordu. Ümit hoca ile çalışmak benim için gurur vericiydi. Daha burada yeniyim; yakın zamanda ailemi getirmeyi düşünüyorum..."

"DESTEKLERİNİ HİSSEDİYORUM"

Transfer sürecinde değil ama milli takımda hep Fatih hocamla ve Arda ağabeyle konuşuyordum. Onların desteklerini hep hissediyorum. Onlar büyük takıma gitme zamanım geldiğini söylüyorlardı. Şimdi de buradayım..."

"FAVORİ TABİİ Kİ BİZİZ"

"Lig gerçekten zor. Her takım kaliteli. Biz maç maç bakıyor ve her rakibe saygı duyuyoruz. Şampiyonluk favorim ise tabii ki biziz..."