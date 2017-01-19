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FUTBOL

Sertaç Çam, Bandırmaspor'da!

Bandırmaspor, Altınordu'dan futbolcu Sertaç Çam'ı 1,5 yıllığına renklerine bağladı

19 Ocak 2017 Perşembe, 14:31:27 Güncelleme: 14:33:45

Bandırmaspor Basın Sözcüsü Bilgen Süngü, kulüp binasında düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, ara transfer döneminde takımdaki eksikleri gidermeye çalıştıklarını söyledi.

Sertaç'a yeni takımında başarılar dileyen Süngü, şunları kaydetti:

"Hedefleri olan bir takımız. Bandırmaspor'u isteyen, arzulayan, burada başarılı olacağına inandığımız arkadaşlarla birliktelik sağlamaya çalışıyoruz. Bu arkadaşlardan bir tanesi de Sertaç Çam. Sertaç, daha önce bizde oynamış bir arkadaş. Bu ligde oynayabileceğini Altınordu'da oynayarak gösterdi. Bizi de çok istediği için tekrar yuvasına döndü. Kendisine 'Hoş geldin' diyoruz."

Sertaç da "Çok mutluyum, burada güzel günlerim geçti, o günleri tekrar yaşamak için geldim. Transferde emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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