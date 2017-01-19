Kerim Frei Birmingham City'e gidiyor

Beşiktaş Kulübü, hücum futbolcusu Kerim Frei'ın İngiltere Championship takımlarından Birmingham City'ye transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.
Beşi̇ktaş Futbol Yatırımları Sanayi̇ ve Ti̇caret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen, Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Kerim Frei'ın transferi konusunda Birmingham City ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Birmingham'ın Kerim Frei için 2.5 milyon Euro bonservis bedeli vereceği belirtildi.
Siyah-beyazlı kulübün 2013-2014 sezonunun başında İngiltere'nin Fulham takımından transfer ettiği 23 yaşındaki kanat oyuncusu, Spor Toto Süper Lig'de forma giydiği 68 maçta 7 kez fileleri havalandırdı.
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 2
-
Misafir 2 saat önceHayirlisi olmus iyi futbolcu gelecegi icin iyi bir transfer30
-
Misafir 2 saat öncehayirlisi olmus iyi futbolcu gelecegi icin iyi bir baslangic30
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER