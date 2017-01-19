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Kerim Frei
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Kerim Frei Birmingham City'e gidiyor

Beşiktaş, Kerim Frei'ın transferi için İngiltere Championship ekibi Birmingham ile 2.5 milyon Euro'ya anlaştı

19 Ocak 2017 Perşembe, 15:46:53 Güncelleme: 18:04:17

Beşiktaş Kulübü, hücum futbolcusu Kerim Frei'ın İngiltere Championship takımlarından Birmingham City'ye transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Beşi̇ktaş Futbol Yatırımları Sanayi̇ ve Ti̇caret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen, Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Kerim Frei'ın transferi konusunda Birmingham City ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Birmingham'ın Kerim Frei için 2.5 milyon Euro bonservis bedeli vereceği belirtildi.

Siyah-beyazlı kulübün 2013-2014 sezonunun başında İngiltere'nin Fulham takımından transfer ettiği 23 yaşındaki kanat oyuncusu, Spor Toto Süper Lig'de forma giydiği 68 maçta 7 kez fileleri havalandırdı.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 2 saat önce
    Hayirlisi olmus iyi futbolcu gelecegi icin iyi bir transfer
  • Misafir 2 saat önce
    hayirlisi olmus iyi futbolcu gelecegi icin iyi bir baslangic
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