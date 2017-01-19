Beşiktaş - Darıca Gençlerbirliği | CANLI YAYIN

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... BEŞİKTAŞ-DARICA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...

BEŞİKTAŞ: 0 - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: 0

(İlk yarı oynanıyor)



STAT: Vodafone Arena

SAAT: 18.00

HAKEM: Erkan Özdamar

YAYIN: A2

BEŞİKTAŞ: Utku, Beck, Mitrovic, Rhodolfo, Atınç, Gökhan İnler, Veli, Quaresma, Tolgay, Aras, Ömer

YEDEKLER: Hüseyin, Fatih, Sedat, Necip, Muhammed

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş



DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Gökhan Köstereli, Cem, Metehan, Cafercan, Özer, Sinan, Yusuf, Alperen, Kerem, Hayrullah, Murat

YEDEKLER: Deniz, Alper, Selçuk, Gökhan Erdoğan, Abuzer, Aziz, Doğancan

TEKNİK DİREKTÖR: Galip Gündoğdu

Kupadaki 4 maçında 3 galibiyet, bir beraberlikle 10 puan toplayan Beşiktaş, gruptan çıkmayı daha önce garantiledi. Beşiktaş, rakibi karşısında bir puan aldığı takdirde, bir maç kala lider olarak D Grubu'ndan çıkmaya hak kazanacak ve bir üst turda Fenerbahçe'nin rakibi olacak.

Dört karşılaşmasında bir kez kazanıp, 3 maçtan mağlup ayrılan Darıca Gençlerbirliği ise son sırada bulunuyor. Grupta Kayserispor 7 puanla ikinci, Boluspor ise 5 puanla 3. sırada yer alıyor.