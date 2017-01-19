Beşiktaş - Darıca Gençlerbirliği | CANLI YAYIN

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... BEŞİKTAŞ-DARICA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...
BEŞİKTAŞ: 0 - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: 0
(İlk yarı oynanıyor)
STAT: Vodafone Arena
SAAT: 18.00
HAKEM: Erkan Özdamar
YAYIN: A2
BEŞİKTAŞ: Utku, Beck, Mitrovic, Rhodolfo, Atınç, Gökhan İnler, Veli, Quaresma, Tolgay, Aras, Ömer
YEDEKLER: Hüseyin, Fatih, Sedat, Necip, Muhammed
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Gökhan Köstereli, Cem, Metehan, Cafercan, Özer, Sinan, Yusuf, Alperen, Kerem, Hayrullah, Murat
YEDEKLER: Deniz, Alper, Selçuk, Gökhan Erdoğan, Abuzer, Aziz, Doğancan
TEKNİK DİREKTÖR: Galip Gündoğdu
Kupadaki 4 maçında 3 galibiyet, bir beraberlikle 10 puan toplayan Beşiktaş, gruptan çıkmayı daha önce garantiledi. Beşiktaş, rakibi karşısında bir puan aldığı takdirde, bir maç kala lider olarak D Grubu'ndan çıkmaya hak kazanacak ve bir üst turda Fenerbahçe'nin rakibi olacak.
Dört karşılaşmasında bir kez kazanıp, 3 maçtan mağlup ayrılan Darıca Gençlerbirliği ise son sırada bulunuyor. Grupta Kayserispor 7 puanla ikinci, Boluspor ise 5 puanla 3. sırada yer alıyor.