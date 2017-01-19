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Hasan Kabze
FUTBOL

Hasan Kabze Altınordu'da!

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, en son Sivasspor'da forma giyen Hasan Kabze ile prensip anlaşmasına vardı

19 Ocak 2017 Perşembe, 17:38:52 Güncelleme: 17:42:14

Altınordu Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, prensip anlaşmasına varılan Hasan Kabze ile 23 Ocak Pazartesi günü resmi sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Futbola Bucaspor altyapısında başlayan 35 yaşındaki golcü oyuncu Türkiye kariyerinde Dardanelspor, Galatasaray, Orduspor, Konyaspor, Akhisar Belediyespor ve son olarak Sivasspor'da forma giydi.

Hasan Kabze ayrıca Rusya'da Rubin Kazan ve Fransa'da Montpellier ekiplerinde mücadele etti.

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