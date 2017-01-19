Kırklarelispor: 0 - Şanlıurfaspor: 2

KIRKLARELİSPOR: 0 - ŞANLIURFASPOR: 2
STAT: Kırklareli Atatürk
HAKEMLER: Onur Karabaş, İbrahim Çağlar Uyarcan, Oktay Önge
KIRKLARELİSPOR: Polat, Davut, Saffet, Bahadır, Enis (Soner dk. 46), Mustafa (Nazif dk. 67), Barış, Mikail, Osman, Şahin, Sedat (Ahmet Baykal dk. 46)
ŞANLIURFASPOR: Tomic, İzzet, Atiemven (Batuhan Artarslan dk. 66), Hüseyin (Batuhan Karadeniz dk. 77), Amin Askar, Halil, Mertcan
GOLLER: Oktay (dk. 19), Artun (dk. 72) (Şanlıurfaspor)
SARI KART: Şahin (Kırklarelispor)
MAÇTAN POZİSYONLAR
4. dakikada Osman'ın yaklaşık 25 metreden sert vuruşunda kaleci Tomic meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla son anda kornere çeldi.
19. dakikada Artun'un ceza sahası içerisindeki pasında topla buluşan Oktay sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
72. dakikada Oktay'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Artun'un sol çaprazdan düzgün vuruşunda top ağlara gitti. 0-2