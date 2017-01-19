TRABZONSPOR HABERLERİ
19 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Hugo Rodallega transfer Trabzonspor
FUTBOL

Hugo Rodallega Trabzonspor'da

Trabzonspor ve Akhisar Belediyespor, Rodallega transferi konusunda anlaşmaya vardı

19 Ocak 2017 Perşembe, 19:46:56 Güncelleme: 20:33:24

Bordo-mavili kulübün uzun süredir gündeminde olan Kolombiyalı golcü Rodallega konusunda mutlu sona ulaştı.

Başkan Muharrem Usta'nın bizzat yürütmüş olduğu transfer görüşmelerinde bordo-mavili kulüp, Akhisar Belediyespor'un ardından oyuncu ve menajeriyle de anlaştı.

2,5 yıllık sözleşmeye imza atacak olan golcü oyuncunun pazartesi günü takımla birlikte antrenmana çıkması bekleniyor.
Öte yandan bu transfer karşılığında Mustafa Yumlu'yu da Akhisar Belediyespor'a vermeyi kabul eden Trabzonspor, oyuncusuyla ücret konusunda görüşmelerini sürdürüyor.

31 yaşındaki Rodallega, bu sezon Akhisar Belediyespor formasıyla çıktığı 17 Süper Lig maçında 4 kez fileleri havalandırmıştı.

MUHARREM USTA: PAZARTESİ İMZALARI ATACAĞIZ
Konuyla ilgili açıklama yapan Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, "Rodallega'nın kulübü, kendisi ve menajeriyle anlaşmaya vardık. Pazartesi imzaları atacağız" dedi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Trabzonspor'da Suk hayal kırıklığı yaşattı!
FUTBOL

Trabzonspor'da Suk hayal kırıklığı yaşattı!
Trabzonspor, Martin Caceres'le anlaşamadı
FUTBOL

Yıldız futbolcu Türkiye'den ayrıldı!
Martin Caceres, Trabzonspor için İstanbul'da
FUTBOL

Caceres, Trabzon için İstanbul'da
Mehmet Ekici'den Trabzonspor'a tarihi rest!
FUTBOL

Tarihi rest: "Ofspor'a da kiralasanız..."