Levent Nazifoğlu'ndan Jonathan Calleri itirafı

Galatasaray yöneticisi Levent Nazifoğlu, Lukas Podolski'nin ailevi problemler yaşadığını söyledi.



Transfer açıklamalarında bulunan Levent Nazifoğlu, "Uzun süre oynayan takımlarda değişiklik olması gerekiyor. Bunun geçen sene olması gerekiyordu. Takımı gençleştireceğiz. Podolski'nin ailesi ayrıldı, Podolski çok mutlu değil, Galatasaray'dan memnun ama böyle bir problem var. Josue'nin mutlu olmama gibi bir durumu yok, öyle bir şey yok. Kimi veririz kimi alırız diye toplantılar yapıyoruz. FFP olayına da uygun olmalı, elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye'ye yabancı getirme konusunda sorunlar yaşıyoruz. Ama bir şeyler olacak gibi. Osmanlıspor'dan Pinto'ya ise teklif yapmadık" dedi.



Nazifoğlu, adı dış basında Galatasaray'la anılan Arjantinli forvet oyuncusu Jonathan Calleri'nin de adaylardan biri olduğunu söyledi.





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