Veli Kavlak: En büyük adayız

Veli Kavlak mücadelenin ardından yaptığı açıklamada "Çok uzun bir süre oldu. Farklı duygular içerisindeydim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. İyi de oynamaya çalıştım. Kondisyon kazanmam lazım. Adım adım olacak. Birkaç hafta sonra yüzde 100 sahalara çıkarım inşallah. İyi bir rakip gelecek, Fenerbahçe. Biz şampiyonuz, bu sezon da iyi futbol oynuyoruz, en büyük adayız. İyi bir maç olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.





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