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Veli Kavlak: En büyük adayız

Beşiktaş'ın yıldızı Veli Kavlak, 3-0 sona eren Darıca Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu

19 Ocak 2017 Perşembe, 21:08:56 Güncelleme: 21:10:49

Veli Kavlak mücadelenin ardından yaptığı açıklamada "Çok uzun bir süre oldu. Farklı duygular içerisindeydim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. İyi de oynamaya çalıştım. Kondisyon kazanmam lazım. Adım adım olacak. Birkaç hafta sonra yüzde 100 sahalara çıkarım inşallah. İyi bir rakip gelecek, Fenerbahçe. Biz şampiyonuz, bu sezon da iyi futbol oynuyoruz, en büyük adayız. İyi bir maç olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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