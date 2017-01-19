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İlhan Cavcav: İstifa et, oğlumu başkan vekili yapacağım

Gençlerbirliği'nde başkan vekili Niyazi Akdaş görevinden ayrıldı

19 Ocak 2017 Perşembe, 22:27:10 Güncelleme: 22:30:59

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın, Başkan Vekili Niyazi Akdaş'ı telefonla arayarak, "İstifa et, oğlum Murat Cavcav'ı Başkan Vekili yapacağım. Sen de yönetim kurulu üyesi olarak kulüpte kal" dediği öğrenildi.

Bu gelişme üzerine Niyazi Akdaş'ın, Gençlerbirliği Kulübü'ndeki görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İLK OLAY NASIL YAŞANDI?
Üç ay önce yaşanan bir konudan fikir ayrılığına Düşen Cavcav ve Aktaş arasında buzlar erimiş, Niyazi Akdaş'ın istifa dilekçesi Cavcav tarafından sümen altına konulmuştu.

BUGÜN İSE CAVCAV'DAN AKDAŞ'A İNANILMAZ BİR TEKLİF GELDİ!
Özel işleri nedeniyle Trabzon'da bulunan Niyazi Akdaş'ı arayan İlhan Cavcav, Akdaş'a "Sen başkan vekilliğinden istifa et ve yönetici olarak kulüpte devam et" dedi. Nedenini soran başkan vekili Niyazi Akdaş'a Cavcav'ın, "Ben oğlumu başkan vekili yapacağım" demesi üzerine ipler koptu.

NİYAZİ AKDAŞ: "İLHAN CAVCAV OLDUĞU SÜRECE DÖNMEM!"
Yaşanan telefon olayının ardından Doğan Haber Ajansı'na (DHA) açıklamada bulunan Niyazi Akdaş, ''İlhan Cavcav'ın beni arayıp bu teklifi yapması çok çirkin bir olaydır. Gençlerbirliği sevgisini benim içimden kimse söküp atamaz. Cavcav olduğu sürece geri dönmem. Bana bu teklifi yapması çok ayıp. Bu kulübün bir yönetimi var. Sen her şeyi kendi başına yapamazsın. Yönetime sormadan oğlun dahi olsa, başkan vekili yapamazsın. Beni arayarak bunu teklif etmesi bile ayıptır. Benim üç ay önce verdiğim istifa dilekçem elinde. O olduğu sürece asla Gençlerbirliği'ne geri dönmem. Cavcav gittiğinde istenirsem her zaman kulübümün yanındayım'' dedi.

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