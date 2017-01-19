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Yeni Amasyaspor'dan Medipol Başakşehir'e övgü

Yeni Amasyaspor Teknik Direktörü Ufuk Sarı, iyi mücadeleden dolayı oyuncularını tebrik ederek, "Herkese kök söktüren bir takıma karşı pozisyon vermedik. Belki pozisyonları iyi değerlendirsek öne de geçebilirdik" dedi

19 Ocak 2017 Perşembe, 22:39:39 Güncelleme: 22:41:25

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu 5. haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Yeni Amasyaspor'da Teknik Direktör Ufuk Sarı, "Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Herkese kök söktüren bir takıma karşı canla başla mücadele edip pozisyon vermediler. Belki pozisyon bulsak öne de geçebilirdik ama tabi fiziksel kalitemizle de alakalı bu durum. Oyun kurgusunda top bize geçtiğinde daha fazla pozisyon izletmek isterdik. Hafta sonu 5 gol atmış bir takıma karşı gol yememek önemli. Bugün buraya gelen taraftarlarımızı gördünüz. Amasya'da bu seyircinin iki katı oluyor. Artık şehir olarak bir üst lige geçmek istiyoruz. Ligin ilk yarısı istenmeyen puanlar verdik" şeklinde konuştu.

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