FUTBOL
Beşiktaş'ın son 1.5 yılda kazandığı bonservis ve kiralama ücreti
20 Ocak 2017 Cuma, 09:38:24 | Güncelleme: 10:21:14
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HABERTÜRK SPOR
Beşiktaş, Kerim Frei’ın Birmingham’a transferi resmiyet kazanırsa; son 1.5 yılda futbolcu satışı ve kiralama bedeli olarak kasasına toplam çok önemli bir meblağ koymuş olacak.
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İşte Beşiktaş'ın son 1.5 yılda giden futbolcular ve elde edilen gelir:
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Kerim Frei Birmingham 2.5 milyon euro
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Olcay Şahan Trabzon 200 bin euro
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Denys Boyko Malaga 435 bin euro (K)
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Jose Sosa Milan 7.5 milyon euro
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A.Milosevic Darmstadt 200 bin euro (K)
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Alexis Delgado Alaves 400 bin euro
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Gökhan Töre West Ham 3 milyon euro (K)
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Günay Güvenç Göztepe 75 bin euro
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Ersan Gülüm Hebei Fortune 7 milyon euro
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Cenk Gönen G.Saray 600 bin euro
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Atınç Nukan Leipzig 5 milyon euro
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Demba Ba S.Shenhua 13 milyon euro
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