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FUTBOL

Beşiktaş'ın son 1.5 yılda kazandığı bonservis ve kiralama ücreti

20 Ocak 2017 Cuma, 09:38:24

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    HABERTÜRK SPOR

    Beşiktaş, Kerim Frei’ın Birmingham’a transferi resmiyet kazanırsa; son 1.5 yılda futbolcu satışı ve kiralama bedeli olarak kasasına toplam çok önemli bir meblağ koymuş olacak.

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    İşte Beşiktaş'ın son 1.5 yılda giden futbolcular ve elde edilen gelir:

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    Kerim Frei Birmingham 2.5 milyon euro

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YORUMLAR 2
  • Misafir 58 dakika önce
    Avrupa kulüpleri 1/2 oyuncudan paraları kazanıyor tabii olarak Türk futbolu için önemli bir gelişme
  • Misafir 1 saat önce
    Birde harcadıklarını yazsaydınız, aradaki farkı görürdük :)
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