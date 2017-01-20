ALMANYA HABERLERİ
20 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Josef Binder Bayern Münih
FUTBOL

Bayern Münih'in 1 numarası Josef Binder öldü!

Bayern Münih'in 1 numaralı üyesi Josef Binder 96 yaşında hayatını kaybetti

20 Ocak 2017 Cuma, 10:39:00 Güncelleme: 10:42:38

Bayern Münih kulübü, 80 yıllık kulüp üyesi Josef Binder'in yılbaşından kısa bir süre önce hayata gözlerini yumduğunu açıkladı.

1 Temmuz 1936 tarihinde Bayern Münih'e üye olan Binder, İkinci Dünya Savaşı öncesi kulübün genç takımında oynadı. Savaşta Alman ordusunda görev yapan ve esir düşen Josef Binder, savaşın bitiminden sonra Bayern Münih'in ikinci takımında oynamaya devam etti.

Bayern Münih Kulübü Başkanı Uli Hoeness, "Josef Binder inanılmaz bir süredir üyemizdi. Kulübün tarihinin büyük bir bölümünü bizzat yaşadı. Kendisi Bayern Münih tarihinin bir parçası oldu" dedi.

Bayern Münih'in eski başkanı Karl Hopfner ve kulüp sekreteri Benjamin Folkmann, iki ay önce Binder'i evinde ziyaret edip üyeliğinin 80. yılını kutlamışlardı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bayern Münih, Arjen Robben ile sözleşme yeniledi!
FUTBOL

Arjen Robben'i bırakmadılar!
Bayern Münih: 3 - Leipzig: 0 | MAÇ SONUCU
FUTBOL

Bayern'e ilk yarı yetti!
Bayern Münih'te Boateng 6 hafta yok!
FUTBOL

Boateng 6 hafta yok!
Bayern Münih'in duvarı Jerome Boateng en az 2 ay yok!
FUTBOL

Bayern'de Boateng şoku!