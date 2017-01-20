DİĞER HABERLERİ
20 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Mohamed Aboutrika
FUTBOL

Mısırlı yıldız Mohamed Aboutrika terör listesinde!

Mısır Milli Takım formasını 100 defa giyen ve 38 gol atan Mohamed Aboutrika, ülkesinde terör listesine kondu

20 Ocak 2017 Cuma, 10:53:14 Güncelleme: 10:57:01

Mohamed Aboutrika, yasaklanan Müslüman Kardeşler Örgütü'ne parasal destek vermekle suçlanıyor. Mısır ile üç kez Afrika

Kupası'nı kazanan ve 2013 yılında milli takıma veda eden, 2004–2014 yılları arasında 10 yıl boyunca Al Ahly forması altında 356 maçta 167 gole imza atan ünlü futbolcu hakkında daha önce de aynı suçlamalar yapılmış ve 2015 yılında banka hesapları dondurulmuştu.

Mohamed Aboutrika bu kez mahkeme kararıyla terör listesine alındı. Futbolcunun avukatı Mohamed Osman, kararın kanunlara aykırı olduğunu iddia etti ve temyize başvuracaklarını söyledi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Mısır'da milyonlarca dolarlık rüşvet skandalı
DÜNYA

Mısır'da rüşvet skandalı
Sosyal medya yalanı karakolda bitti: 5 gözaltı
DÜNYA

Kanlı elbise giydirip, Halep için video çekmişler!
Mursi'nin oğlu Usame gözaltına alındı
DÜNYA

Mursi'nin oğlu gözaltına alındı
Mısır'ın Suriye'ye askeri pilot gönderdiği iddiasına yanıt
DÜNYA

Mısır'dan Suriye'ye pilot iddialarına yanıt