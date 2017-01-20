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FUTBOL

Günün öne çıkan transfer iddiaları (20 Ocak 2017)

20 Ocak 2017 Cuma, 10:59:10

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    Fenerbahçe'de '10 numara' arayışları için her gün yeni bir isim ortaya atılıyor. Son iddia ise Keisuke Honda... Sarı-lacivertli yöneticilerin, geçtiğimiz günlerde Jose Sosa için İtalya'ya yaptığı çıkarma sırasında Japon yıldızın da gündeme geldiği belirtiliyor. Hatta asıl hedefin Sosa değil Honda olduğu ileri sürüldü. (Fotomaç)

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    Aatif’a Trabzonspor başta olmak üzere Antalyaspor, Rizespor, Bursaspor ve Konyaspor’dan ciddi teklifler gelmişti. Yurtdışından da benzer öneriler aldığı öğrenilen yıldız oyuncu bu seçeneği 2’ye indirdi: Bursaspor ve Konyaspor... (Fanatik)

     

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    Siyah-Beyazlı yöneticilerden Umut Güner, golcü Eder için Fransa’da Lille ile masaya oturacak. Bu futbolcuyu kiralamak isteyen yönetim Lille ile kıran kırana pazarlık yapacak. (Takvim)

     

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