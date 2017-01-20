Günün öne çıkan transfer iddiaları (20 Ocak 2017)

20 Ocak 2017 Cuma, 10:59:10 | Güncelleme: 13:22:44
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Fenerbahçe'de '10 numara' arayışları için her gün yeni bir isim ortaya atılıyor. Son iddia ise Keisuke Honda... Sarı-lacivertli yöneticilerin, geçtiğimiz günlerde Jose Sosa için İtalya'ya yaptığı çıkarma sırasında Japon yıldızın da gündeme geldiği belirtiliyor. Hatta asıl hedefin Sosa değil Honda olduğu ileri sürüldü. (Fotomaç)
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Aatif’a Trabzonspor başta olmak üzere Antalyaspor, Rizespor, Bursaspor ve Konyaspor’dan ciddi teklifler gelmişti. Yurtdışından da benzer öneriler aldığı öğrenilen yıldız oyuncu bu seçeneği 2’ye indirdi: Bursaspor ve Konyaspor... (Fanatik)
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Siyah-Beyazlı yöneticilerden Umut Güner, golcü Eder için Fransa’da Lille ile masaya oturacak. Bu futbolcuyu kiralamak isteyen yönetim Lille ile kıran kırana pazarlık yapacak. (Takvim)
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Galatasaray'ın West Ham United forması giyen Arjantinli forvet Jonathan Calleri ile ilgilendiği iddia edildi. İspanya medyasına konuşan 23 yaşındaki futbolcunun babası Guillermo Calleri, aralarında Galatasaray'ın da bulunduğu Avrupa'nın birçok kulübünden teklif aldıklarını söyledi. (Fotomaç)
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Çin kulüplerinin kendisiyle ilgilendiği öne sürülen Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan'ın, yakın çevresine, "Transfer gündemimde yok. Tek düşüncem şampiyonluk" dediği öğrenildi. 31 yaşındaki oyuncunun Cimbom'la 2 yıl daha kontratı var. (Fanatik)
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Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde Al Jazire Abu Dhabi forması giyen Jefferson Farfan'ın Fenerbahçe'ye yakın olduğu ileri sürüldü. Bu futbolcunun ülkesi Peru'da yayınlanan Libero Gazetesi, "Fenerbahçe'nin hocası Advocaat, Farfan'ı takımında görmek istiyor" yazdı. Bonservisi elinde olan Farfan, 15 Ekim 2016'da Abu Dhabi ile çıktığı lig maçında oynadıktan sonra ülkesine dönerken, bu süreçte yalnızca bireysel idmanlar yaptı. Ayrıca haberde yıldız futbolcunun da Fenerbahçe'ye imza atmaya sıcak baktığı belirtildi. (Fotomaç)
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Milan yönetimi ile anlaşan Fenerbahçe, Jose Sosa ve eşini İstanbul’a getirmeye ikna etmek için yoğun çaba harcıyor. Arjantinli yıldız her an cazip teklifi kabul edebilir. Başkan Yıldırım da, yöneticilere "İmkanları zorlayın. Transferi bitirmeden İstanbul'a dönmeyin" diyerek gerekli baskıyı yaptı. (Takvim)
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Galatasaray'la ilgili bir iddia da İtalya'dan geldi. Corriere Dello Sport, kaynak arayan Lazio'nun sol açığı Kishna için Galatasaray'la görüşmelerini sıklaştırdığını yazdı. Montpellier'in de kanatlarla forma giyen Hollandalı oyuncu için bastırdığını ifade etti. (Fotomaç)
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Golcü arayışlarına devam eden Beşiktaş’ın gündemine her gün başka bir isim geliyor. Menajerler aracılığıyla önerilen son futbolcu Fransa’dan... Caen forması giyen 27 yaşındaki Hırvat futbolcu bu sezon Fransa Ligue 1’de çıktığı 18 maçta 10 gol attı. Beşiktaş’a teklif edilen 1.90 boyundaki Santini, pivot santrfor özelliği ile Şenol Güneş’in istediği forvet tipine uyuyor. (Fanatik)
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Fenerbahçe'de Mehmet Ekici için bekleyiş sürüyor. Sarı-lacivertli üst düzey bir yetkili konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Trabzonspor ile dostane şekilde bu işi çözmek istiyoruz. Aatıf takası olmayınca 2 milyon euro'luk bir teklif belirledik. Ancak Trabzonspor'a bunu iletmemiz mümkün olmadı. Beşiktaş'ın araya girdiğini ve Olcay'ı vererek bu transferi bitirmeye çalıştığını öğrendik. Ancak Mehmet bizi istiyor. Eğer Mehmet 31 Ocak tarihine kadar transfer olmazsa, sezon sonunda onu kadromuza katarız. Bunun sözünü şifahen verdik. Biz kimseyi yarı yolda bırakmayız." (Fotomaç)
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Karabükspor maçında cezalı olduğu için forma giyemeyecek olan Wesley Sneijder, yönetimden izin alarak soluğu Dubai'de aldı. Hollandalı oyuncunun 4 günlük kafa izni dedikoduları da beraberinde getirdi. Sneijder'in Dubai'de Juventus'un sahibi Agnelli ile yemek yediği iddia edildi. Bu yemeğin tam da Juve'nin hocası Allegri'nin Sneijder'i çok istediği haberlerinin arifesine rastlamasına dikkat çekildi. (Fotomaç)
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Beşiktaş'ta Ersan Gülüm şoku yaşanıyor. Siyah- beyazlıların her konuda anlaştığı Ersan'ın transferinde Çin kulübü Hebei China Fortune geri adım attı. Tecrübeli oyuncunun basına yapmış olduğu açıklamalara sinirlenen Çinli yetkililer, "Seni bedavaya gönderecektik, fakat sen bizi küçük düşürecek açıklamalar yapıyorsun" diyerek transfere engel oldu. Ersan'ın kulübü ile görüşmelere devam ettiği belirtildi. (Fotomaç)
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Beşiktaş’ta Kerim Frei dün sürpriz bir şekilde Birmingham’a gönderildi. Quaresma ise sözleşmesini 2020’ye kadar uzatma konusunda yönetimle el sıkıştı. Şimdi tüm gözler, Fikret Orman’ın bizzat ilgilendiği forvet transferine çevrildi. Listede dünyaca ünlü iki aday var: Fernando Torres, Jackson Martinez. (Fanatik)
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Galatasaray’ın Tottenham’dan 1.5 sezonluğuna kiralayıp, satın alma opsiyonunu da almak istediği 22 yaşındaki Janssen, Fenerbahçe’nin yıldızı Robin van Persie’yi keserek Hollanda’nın birinci golcüsü olmasıyla dikkat çekti. Sarı-Kırmızılılar topyekün bu transfer için uğraşıyor. (Fanatik)
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Siyah-Beyazlılar, uzun süredir sözleşme yenilemek için görüştüğü Quaresma ile kesin olarak anlaşmaya vardı. Portekizli yıldızın yıllık ücreti 2 milyon Euro’ya çıkartılırken, 2+1 senelik mukavele yapılacak. (Fanatik)
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Galatasaray'daki bütçe kısıtlaması nedeniyle 1.2 milyon Euro'luk ücretine zam talebi karşılanamayan Bruma, Podolski ve Chedjou ayrılırsa doğacak kaynaktan yararlanıp yeni sözleşmeye kavuşacak. (Hürriyet)
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Kartal’da Ersan’a karşı çıkan isimler, “Sol beke Sobol’u transfer edersek hem stoper mevkiindeki yığılma önlenir hem de Mitrovic’in şansı artar” görüşünü savunuyor. (Fanatik)
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Galatasaray’ın stoper adaylarından Mamadou Sakho, Liverpool’un artık kendisi için bittiğini ve İngiliz kulübünden kesin olarak ayrılmak istediğini duyurdu. Fransız savunmacıyı kiralamak için devreye giren Southampton’a ise Liverpool’dan olumsuz yanıt geldi. Bu gelişme, Liverpool’un Sakho’yu Premier Lig kulüplerine vermek istemediği şeklinde yorumlandı. 27 yaşındaki futbolcuyla İspanyol Sevilla kulübü de yakından ilgileniyor. Galatasaray Yönetimi de bu transfer için tekrar temasa geçmeye hazırlanıyor. (Fanatik)
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İngiliz basını, finansal fair play kısıtlaması altındaki Sunderland'ın Norwich'ten Robby Brady'yi transfer etmek için kaynak arayışında olduğunu belirterek, "F.Bahçe, Lens'in bonservisini almak istiyorsa tam zamanı" yorumunu yaptı. Haberde, Sunderland'in Dinamo Kiev'den 12 milyon euro'ya aldığı Lens'i 8 milyon euro'ya vermeye evet demesinin Fenerbahçe için şans olduğu hatırlatıldı. (Fotomaç)
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Sao Paulo forması giyen 28 yaşındaki stoper Maicon’u kadrosuna katmaya çalışan Galatasaray Yönetimi, önemli bir engelle karşılaştı ve şimdi bunu aşmaya çalışıyor. Brezilya kulübünün 6 milyon Euro’ya aldığı Sambacı’ya 12 milyon Euro serbest kalma bedeli koyduğu öğrenildi. Bununla birlikte oyuncunun babası Maurides Roque, Maicon’un 8 yıl boyunca Avrupa’da forma giydiğini ve özlediği için ülkesine döndüğünü, Brezilya’da çok mutlu olduğunu söyledi. Sarı-Kırmızılılar ise bu gelişmelere rağmen Maicon transferi konusunda girişimlere tüm hızıyla devam ediyor. (Fanatik)
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Sao Paulo forması giyen 28 yaşındaki stoper Maicon’u kadrosuna katmaya çalışan Galatasaray Yönetimi, önemli bir engelle karşılaştı ve şimdi bunu aşmaya çalışıyor. Brezilya kulübünün 6 milyon Euro’ya aldığı Sambacı’ya 12 milyon Euro serbest kalma bedeli koyduğu öğrenildi. Bununla birlikte oyuncunun babası Maurides Roque, Maicon’un 8 yıl boyunca Avrupa’da forma giydiğini ve özlediği için ülkesine döndüğünü, Brezilya’da çok mutlu olduğunu söyledi. Sarı-Kırmızılılar ise bu gelişmelere rağmen Maicon transferi konusunda girişimlere tüm hızıyla devam ediyor. (Fanatik)
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Ertuğrul Sağlam’la anlaştıktan sonra çıkan pürüzler nedeniyle sözleşme imzalamayan Alanyaspor’da gündeme flaş bir isim geldi: Roberto Carlos... Brezilyalı çalıştırıcı şu anda Real Madrid’in Asya sorumlusu olarak çalışıyor. Başkan Hasan Çavuşoğlu’nun yeniden Türkiye’ye dönmeye sıcak baktığını öğrendiği genç hocayla temas kurduğu ve ilk görüşmelerden olumlu yanıt aldığı ifade edildi. (Fanatik)
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Siyah-beyazlılar, Portekiz ekibi Benfica’nın yaptığı “Monaco’dan 25 milyon euro’luk teklif aldık. Anderson Talisca’yı şimdi bırakın, bunun 5 milyon euro’sunu size verelim” önerisini geri çevirdi. Bu arada siyah-beyazlı yönetimin, Talisca'yla şimdiden 2017-18 döneminin sonuna kadar el sıkıştığı; bu sayede Benfica kulübü oyuncusunun Haziran ayında geri dönmesini istese bile, Talisca'nın bu sürenin sonuna kadar Beşiktaş'ta kalacağı öğrenildi. (Fotomaç)
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Mehmet Ekici’yi yeni sözleşme için ikna edemeyerek elinden kaçıran Trabzonspor, aynı hatayı Yusuf Erdoğan ve Okay Yokuşlu konusunda yapmak istemiyor. Trabzonspor yönetiminin gelecek sezon sonu sözleşmeleri bitecek olan Okay ve Yusuf ile bu ay içerisinde masaya oturarak yeni sözleşme önereceği kaydedildi. Bordo-Mavililer’in bu oyuncuların alacaklarında iyileştirme yaparak 5’er yıllık sözleşme imzalatması bekleniyor. (Fanatik)