FUTBOL
"Beni satmazsanız, çapraz bağlarımı koparırım"
20 Ocak 2017 Cuma, 11:08:15 | Güncelleme: 11:28:16
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Başka bir takıma transfer olmak için bazı futbolcuların çeşitli yollara başvurduğu görüldü ama kendi kendini sakatlama tehdidi ilk kez yaşandı.
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Son Avrupa Şampiyonası'nda Fransa'nın öne çıkan futbolcularından Dimitri Payet, kulübü West Ham'ı tehdit etti.
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Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham'in en önemli silahlarından olan Payet ara transfer döneminde kesin olarak takımdan ayrılmak istiyor.
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Eski kulübü Marsilya'ya dönmek isteyen Payet'e West Ham izin vermedi.
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Kulübünden beklediği cevabı alamayan Payet bunun üzerine rest çekerek; "Bir daha West Ham forması giymeyeceğime yemin ederim...
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Eğer beni satmazsanız, çapraz bağlarımı kendim kopartarım" dedi.
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Payet 2015 yılında 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığı West Ham'a transfer olmuştu.
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Marsilya eski futbolcusu için 25 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazır... Ancak West Ham bu teklifi az buluyor.
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BILIC NE DEMİŞTİ?
West Ham United'ın hocası Slaven Bilic ise Dimitri Payet'yi satmayacaklarını açıklamıştı.
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Payet'nin artık takımda forma giymek istemediğini basınla paylaşan Bilic şunları söylemişti:
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"En iyi oyuncularımızı satmak istemediğimizi söyledik...
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Payet'yi satmayacağız, bu parayla ya da başka bir konuyla ilgili değil...
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Ondan geri dönmesini, takım için özveri ve kararlılığını göstermesini bekliyorum."
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