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FUTBOL

"Beni satmazsanız, çapraz bağlarımı koparırım"

20 Ocak 2017 Cuma, 11:08:15

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    Başka bir takıma transfer olmak için bazı futbolcuların çeşitli yollara başvurduğu görüldü ama kendi kendini sakatlama tehdidi ilk kez yaşandı.

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    Son Avrupa Şampiyonası'nda Fransa'nın öne çıkan futbolcularından Dimitri Payet, kulübü West Ham'ı tehdit etti.

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    Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham'in en önemli silahlarından olan Payet ara transfer döneminde kesin olarak takımdan ayrılmak istiyor.

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